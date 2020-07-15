Держстат: Смертність в Україні у 2020 році є нижчою, ніж торік

Протягом січня-вересня 2020 року чисельність населення України скоротилася на 199 тисяч осіб і станом на 1 жовтня становила 41 мільйон 703 тисячі осіб. Кількість померлих за цей період становила 426 тисяч 687 осіб. Про це у середу, 18 листопада, повідомила Державна служба статистики України у своєму експресвипуску.

У аналогічний період 2019 року чисельність населення України скоротилася на 193 тисячі осіб і за оцінкою на 1 жовтня 2019 року становила 41 мільйон 960 тисяч осіб. Кількість померлих за цей період становила 436 тисяч 533 особи. Тобто, за перші дев'ять місяців 2020 року кількість померлих в Україні є майже на 10 тисяч осіб нижчою, ніж за перші дев'ять місяців 2019 року.

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Загалом, протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250 тисяч осіб і на 1 січня становила 41 902 тисячі осіб.

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Також повідомляється, що суттєвим залишається показник перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих припадає лише 52 народжених.

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За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного у грудні 2001 року,чисельність населення становила 48 мільйонів 415 тисяч осіб.