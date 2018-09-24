 Держдеп США підтримує можливу автокефалію для православної церкви в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

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Новини

Держдеп США підтримує можливу автокефалію для православної церкви в Україні

Релігійні лідери і віряни України можуть домагатися автокефалії відповідно до їхніх переконань, вважають у Держдепі США. Вселенського патріарха у Вашингтоні назвали "голосом релігійної толерантності".

Речниця Держдепартаменту США Хізер Ноєрт

Речниця Держдепартаменту США Хізер Ноєрт

Сполучені Штати підтримують прагнення української православної церкви отримати автокефалію. Про це у Держдепі поінформували у вівторок, 25 вересня. "Сполучені Штати поважають можливість православних релігійних лідерів і парафіян України домагатися автокефалії відповідно до їхніх переконань", - йдеться в заяві представниці Держдепартаменту США Хізер Ноєрт, опублікованому на офіційному сайті відомства.

Вселенського патріарха Варфоломія в заяві названо "голосом релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу". "Сполучені Штати рішуче підтримують свободу віросповідання, в тому числі свободу членів релігійних груп спрямовувати свою релігію відповідно до їхніх переконань і вільно сповідувати свою віру без втручання уряду", - підкреслено в заяві речниці Держдепу.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій заявив 22 вересня, що не змінить своєї позиції щодо підтримки надання автокефалії Українській православній церкві. Нещодавно в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Як повідомлялося, 19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського Патріархату) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.

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Три кроки до незалежної української церкви (11.09.2018)

DW.COM

Патріарх Варфоломій: Українська церква отримає автокефалію, бо це її право

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати українській церкві автокефалію. Вселенський патріархат "не боїться погроз", зазначив він. (23.09.2018)  

Філарет: Українська церква стане найбільшою в світі

Після отримання автокефалії Українська православна церква стане найбільшою в світі, обійшовши РПЦ, переконаний очільник УПЦ Київського патріархату Філарет. (17.09.2018)  

Спочатку церква, потім томос: як надаватимуть автокефалію українському православ'ю

Наданню автокефалії українській православній церкві має передувати собор, на якому буде утворено нову церкву та обрано предстоятеля. Простим цей процес не буде - через політизацію та надмірні амбіції окремих церковників. (07.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Три кроки до незалежної української церкви (11.09.2018)  

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Після отримання автокефалії Українська православна церква стане найбільшою в світі, обійшовши РПЦ, переконаний очільник УПЦ Київського патріархату Філарет.

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Українська незалежна церква: три кроки до мети (відео) 11.09.2018

В Україні на отримання томоса очікують вже мало не в жовтні цього року. Попри те, що рішення ухвалюватимуть у Константинополі, Україні теж необхідно зробити кілька важливих кроків.

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