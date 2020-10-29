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Державні закупівлі

Державні закупівлі - закупівля товарів, замовлення робіт і послуг за державні кошти.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "державні закупівлі". Державні закупівлі, які ще називають публічні закупівлі, регулюються в Україні низкою законів, у тому числі й законами "Про публічні закупівлі", "Про державне оборонне замовлення". Аби унеможливити корупцію при проведенні тендерів в Україні 2015 року запровадили електронну систему публічних закупівель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пандемія і закупівлі для лікарень в Україні: дорого, складно, довго

Пандемія і закупівлі для лікарень в Україні: дорого, складно, довго 29.10.2020

Через бюрократію забезпечення українських лікарень необхідним в умовах пандемії COVID-19 затягується на багато місяців. Попри податкові пільги на імпорт обладнання клінікам доводиться переплачувати.
Німецький бізнес критикує протекціонізм в українських держзакупівлях

Німецький бізнес критикує протекціонізм в українських держзакупівлях 03.08.2020

В інтересах громад варто збільшувати, а не обмежувати конкурентність держзакупівель. Так у Німецько-Українській промислово-торговельній палаті прокоментували протекціоністський законопроєкт, який розглядає Верховна Рада.
Дефіцит безкоштовних медикаментів в Україні: пацієнти б'ють на сполох

Дефіцит безкоштовних медикаментів в Україні: пацієнти б'ють на сполох 27.07.2020

Тяжкохворі українці можуть залишитися без необхідних препаратів найближчим часом через зрив державних закупівель. У МОЗ запевняють, що ситуація із ліками контрольована.
ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень 24.07.2020

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію. Так у представництві ЄС у Києві прокоментували ухвалений ВР у першому читанні протекціоністський законопроєкт.
Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України

Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України 23.07.2020

Український прем'єр Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, здійснює перший візит до Брюсселю. Гість з Києва приїхав за грошима, а із собою привіз неприємний гостинець: торговельні обмеження для виробників з ЄС.
РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки

РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки 18.02.2020

Цього року на виконання держзамовлення планують спрямувати понад 25 мільярдів гривень. Особливу увагу приділятимуть створенню ракетної техніки.
Справа бронежилетів: Печерський суд заарештував генерал-майора ЗСУ

Справа бронежилетів: Печерський суд заарештував генерал-майора ЗСУ 11.11.2019

Печерський суд Києва заарештував підозрюваного генерал-майора ЗСУ на два місяці з правом внесення застави у 76 мільйонів гривень, повідомив директор ДБР Роман Труба.

Дмитро Дубілет про "Приватбанк", скорочення держслужбовців і державу в смартфоні. Інтерв'ю DW (11.11.2019) 11.11.2019

Чи була альтернатива націоналізації "Приватбанку"? Коли запрацює "країна в смартфоні"? Які наслідки матиме скорочення держслужбовців? Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео)

Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео) 10.10.2019

Команда ексочільниці МОЗ Уляни Супрун заявляє про зрив медичної реформи. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести аудит медреформи. Що думають пацієнти?
Директор Prozorro: Бізнес став більше довіряти системі держзакупівель

Директор Prozorro: Бізнес став більше довіряти системі держзакупівель 31.07.2019

В інтерв'ю DW гендиректор електронної системи Prozorro Василь Задворний розповів про те, як конкуренція в галузі держзакупівель допомагає економити мільярд доларів бюджетних коштів щороку.
ЦВК: Закон про вибори президента України треба змінювати

ЦВК: Закон про вибори президента України треба змінювати 13.11.2018

У ЦВК зазначають, що чинний закон про вибори президента не враховує запроваджені в Україні ID-картки та нові положення про державні закупівлі.

Трамваї з Берліна у Львові: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Трамваї з Берліна у Львові: прокуратура відкрила кримінальне провадження 10.08.2018

Через куплені Львовом у Берліні трамваї прокуратура Львівської області почала слідство щодо недбалості посадовців.
Фактчек DW: Купуй українське - популізм чи допомога економіці? (відео)

Фактчек DW: "Купуй українське" - популізм чи допомога економіці? (відео) 04.05.2018

Популізм чи підтримка вітчизняного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь економіці.

Фактчек DW: Чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці? (03.05.2018) 03.05.2018

Популізм чи підтримка власного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". Поки депутати сперечаються, DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці.

#LocalHeroes: як виборюють безкоштовні ліки для хворих на рак (15.03.2018) 15.03.2018

Від діяльності Івана Зеленського з Кременчука залежить життя понад трьох тисяч хворих на рак крові в Україні. Він очолює організацію "Крапля крові", яка моніторить державну закупівлю ліків і контролює їхній шлях - від тендера до пацієнта. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
Купуй українське: невідворотні ризики політики протекціонізму Києва

Купуй українське: невідворотні ризики політики протекціонізму Києва 11.12.2017

Прагнення Києва запровадити особливі правила участі в державних тендерах для українських виробників не лише суперечать угоді про асоціацію України з ЄС, але й можуть збільшити державні видатки та посприяти корупції.
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