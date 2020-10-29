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Державні закупівлі - закупівля товарів, замовлення робіт і послуг за державні кошти.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "державні закупівлі". Державні закупівлі, які ще називають публічні закупівлі, регулюються в Україні низкою законів, у тому числі й законами "Про публічні закупівлі", "Про державне оборонне замовлення". Аби унеможливити корупцію при проведенні тендерів в Україні 2015 року запровадили електронну систему публічних закупівель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В інтересах громад варто збільшувати, а не обмежувати конкурентність держзакупівель. Так у Німецько-Українській промислово-торговельній палаті прокоментували протекціоністський законопроєкт, який розглядає Верховна Рада.
Чи була альтернатива націоналізації "Приватбанку"? Коли запрацює "країна в смартфоні"? Які наслідки матиме скорочення держслужбовців? Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Популізм чи підтримка власного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". Поки депутати сперечаються, DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці.
Від діяльності Івана Зеленського з Кременчука залежить життя понад трьох тисяч хворих на рак крові в Україні. Він очолює організацію "Крапля крові", яка моніторить державну закупівлю ліків і контролює їхній шлях - від тендера до пацієнта. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes.