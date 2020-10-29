Державні закупівлі - закупівля товарів, замовлення робіт і послуг за державні кошти.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "державні закупівлі". Державні закупівлі, які ще називають публічні закупівлі, регулюються в Україні низкою законів, у тому числі й законами "Про публічні закупівлі", "Про державне оборонне замовлення". Аби унеможливити корупцію при проведенні тендерів в Україні 2015 року запровадили електронну систему публічних закупівель. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.