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Державна служба

Державна служба – робота в державних структурах, спрямована на виконання завдань і функцій держави.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державна служба". Державна служба – це праця в державних органах, спрямована на виконання завдань і функцій держави. Зарплата держслужбовцям виплачується з державної скарбниці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН 29.04.2022

Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди 22.04.2022

Про масштаби мінування території Київщини, застосування російськими військами заборонених протипіхотних мін та випадки мінування вбитих людей розповів в інтерв’ю DW керівник управління ДСНС у Київській області.

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом 22.04.2022

Київська область після відходу військ РФ потроху повертається до мирного життя. Одна з проблем - розмінування й зачистка території від снарядів, що не розірвались. Як це відбувається під Броварами - в репортажі DW.

Гасити пожежу під обстрілами: як працюють рятувальники в Києві (24.03.2022) 24.03.2022

Рятувальники нині гасять пожежі під звуки сирен повітряної тривоги й навіть під обстрілами. Більшість із них заступили на чергування в перший день війни і відтоді не були вдома. DW розпитала столичних пожежників про їхню роботу в умовах війни.

Гасіння пожеж під обстрілами: як працюють київські рятувальники в умовах війни

Гасіння пожеж під обстрілами: як працюють київські рятувальники в умовах війни 23.03.2022

Окремі райони Києва майже щодня потерпають від ракетних обстрілів. Одними з перших на місце подій прибувають рятувальники. Про те, в яких умовах доводиться працювати столичним "надзвичайникам" нині, - у репортажі DW.

У Києві снаряди влучили у чотири житлові будинки

У Києві снаряди влучили у чотири житлові будинки 15.03.2022

Російські війська вкотре атакували Київ, снаряди влучили в три багатоповерхівки та приватний будинок.

У Київській області впав військовий літак ЗСУ, є загиблі

У Київській області впав військовий літак ЗСУ, є загиблі 24.02.2022

На борту літака ЗСУ перебували 14 людей. Серед них є загиблі, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ситуація в Київській області контрольована, заявили в Київській ОДА.
Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео)

Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео) 02.02.2022

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві?

Мінування шкіл та евакуація: що мають знати діти і чи треба проводити тренування (01.02.2022) 01.02.2022

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві? Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.

Кібератака на урядові сайти: СБУ запевняє, що витоку даних не було

Кібератака на урядові сайти: СБУ запевняє, що витоку даних не було 14.01.2022

Унаслідок хакерської атаки у ніч на 14 січня не працюють вебсторінки Кабміну, низки міністерств, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також сайт "Дії". Утім, витоку даних не сталося, запевняють в СБУ.
Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих

Пожежа в лікарні на Івано-Франківщині: четверо загиблих 29.12.2021

Під час пожежі в Косівській лікарні загинули четверо людей. Займання почалося, бо поруч із кисневими концентраторами запалили заупокійну свічку, заявили в ДСНС.
На Вінниччині горів готель: люди стрибали з вікон

На Вінниччині горів готель: люди стрибали з вікон 22.12.2021

Під час пожежі в готелі на Вінниччині троє людей вистрибнули з вікон. Від отриманих внаслідок цього ушкоджень загинула дівчина.
На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 13 загиблих

На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 13 загиблих 07.12.2021

13 людей загинули внаслідок ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса та вантажівки у Чернігівській області в Україні.
У багатоповерхівці на Миколаївщині вибух газу: постраждали троє людей

У багатоповерхівці на Миколаївщині вибух газу: постраждали троє людей 27.11.2021

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області постраждало щонайменше троє осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Держслужба й українська: хто і як складатиме мовний іспит

Держслужба й українська: хто і як складатиме мовний іспит 13.07.2021

В Україні уже з 16 липня претенденти на державну службу мають складати мовний іспит. Але за кілька днів до старту іспит опинився під питанням.
З липня 100 тисяч людей в Україні повинні будуть підтвердити знання української мови

З липня 100 тисяч людей в Україні повинні будуть підтвердити знання української мови 24.02.2021

З 16 липня понад 100 тисяч людей повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, прогнозує глава Нацкомісії зі стандартів держмови Орися Демська.

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