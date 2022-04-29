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Державна служба – робота в державних структурах, спрямована на виконання завдань і функцій держави.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Державна служба". Державна служба – це праця в державних органах, спрямована на виконання завдань і функцій держави. Зарплата держслужбовцям виплачується з державної скарбниці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.
Рятувальники нині гасять пожежі під звуки сирен повітряної тривоги й навіть під обстрілами. Більшість із них заступили на чергування в перший день війни і відтоді не були вдома. DW розпитала столичних пожежників про їхню роботу в умовах війни.
Окремі райони Києва майже щодня потерпають від ракетних обстрілів. Одними з перших на місце подій прибувають рятувальники. Про те, в яких умовах доводиться працювати столичним "надзвичайникам" нині, - у репортажі DW.
На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві? Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.