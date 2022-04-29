Державна служба

Мінування шкіл та евакуація: що мають знати діти і чи треба проводити тренування (01.02.2022)

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві? Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.