Держави ЄС вимагають від Ірану дотримуватися умов ядерної угоди

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії і верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні в оприлюдненій у вівторок, 9 липня, спільній заяві закликали Іран повернутися до дотримання умов укладеної в 2015 році угоди щодо його ядерної програми.

Нинішні кроки Ірану, які порушують умови угоди, зокрема підвищення рівня збагачення урану, - привід для серйозного занепокоєння, йдеться в заяві. Якщо Тегеран прагне збереження угоди, в чому іранське керівництво запевняло, то йому варто було б діяти відповідно та відмовитися від останніх кроків, зазначається в заяві.

Для обговорення всіх суперечливих моментів міністри та верховна представниця пропонують негайно скликати засідання так званої Спільної комісії. В цьому органі представники країн-підписантів угоди обговорюють питання втілення та витлумачення угоди з метою перешкодити отримання Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо, Німеччина, Франція та Великобританія разом з Росією та Китаєм є країнами-підписантами угоди з Іраном, котрі заявили, що не мають наміру не виходити з неї.

Як повідомлялося, 10 липня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на екстреному засіданні обговорить розвиток подій навколо ядерної програми Ірану. Проведення цього засідання ініціювали США, котрі в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном та відновили санкції проти цієї країни.