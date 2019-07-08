 Держави ЄС вимагають від Ірану дотримуватися умов ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Новини

Держави ЄС вимагають від Ірану дотримуватися умов ядерної угоди

Якщо Тегеран хоче збереження ядерної угоди, то йому варто повернутися до дотримання своїх зобов'язань за нею, наголосили глави МЗС ФРН, Франції і Великобританії та головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні.

АЕС у Бушері

Атомна станція в Бушері (архівне фото)

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії і верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні в оприлюдненій у вівторок, 9 липня, спільній заяві закликали Іран повернутися до дотримання умов укладеної в 2015 році угоди щодо його ядерної програми. 

DW.COM

Засідання ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної програми Ірану скликають на прохання США. Воно призначене на 10 липня. (06.07.2019)

Тегеран сподівається на діалог щодо його ядерної програми, але довів рівень збагачення урану до 4,5 відсотка. МАГАТЕ вважає показники збагачення урану до 5 відсотків безпечними. (08.07.2019)

Тегеран від 7 липня почне збагачувати уран вище рівня 3,67 відсотка, заявив представник уряду країни. Таким чином Іран не буде дотримуватися ядерної угоди. (07.07.2019)

Нинішні кроки Ірану, які порушують умови угоди, зокрема підвищення рівня збагачення урану, - привід для серйозного занепокоєння, йдеться в заяві. Якщо Тегеран прагне збереження угоди, в чому іранське керівництво запевняло, то йому варто було б діяти відповідно та відмовитися від останніх кроків, зазначається в заяві.

Для обговорення всіх суперечливих моментів міністри та верховна представниця пропонують негайно скликати засідання так званої Спільної комісії. В цьому органі представники країн-підписантів угоди обговорюють питання втілення та витлумачення угоди з метою перешкодити отримання Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо, Німеччина, Франція та Великобританія разом з Росією та Китаєм є країнами-підписантами угоди з Іраном, котрі заявили, що не мають наміру не виходити з неї.

Як повідомлялося, 10 липня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на екстреному засіданні обговорить розвиток подій навколо ядерної програми Ірану. Проведення цього засідання ініціювали США, котрі в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном та відновили санкції проти цієї країни.

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