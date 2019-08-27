Держави Амазонії розроблять спільну стратегію із захисту довкілля

Після зустрічі з президентом Чилі Себастьяном Піньєрою в середу, 28 серпня, президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що держави Амазонії, де не вщухають лісові пожежі, розроблять спільну стратегію із захисту навколишнього середовища та сталого розвитку регіону.

"Ми будемо говорити про спільну політику, спрямовану на захист довкілля та сталий розвиток нашого регіону", - цитує Болсонару інформагенція dpa. Які саме держави зберуться на анонсований Болсонару саміт у колумбійському місті Летисія, що лежить на кордоні з Бразилією, наразі не повідомляється. Тропічні ліси Амазонії розташовані в Бразилії, Венесуелі, Болівії, Колумбії, Еквадорі, Перу, Гаяні, Французькій Гвіані та Суринамі. Венесуелу, яка потерпає від політичної та економічної кризи, за словами Болсонару, не запрошують.

На зустрічі не буде і представників Франції, яка володіє найбільшим заморським департаментом в регіоні - Французькою Гвіаною. Болсонару вкотре розкритикував президента Франції Емануеля Макрона, закинувши йому зазіхання на суверенітет Бразилії. У спільній заяві президенти Чилі та Бразилії наголосили, що вирішувати проблеми довкілля необхідно "з повагою до національного суверенітету", повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Уряд Бразилії відмовився від фінансової допомоги розміром 18 мільйонів євро для гасіння пожеж, яку Емануель Макрон анонсував під час зустрічі Великої сімки (G7) минулого тижня. У пожежах в тропічних лісах Амазонії, які тривають уже декілька тижнів, Болсонару звинувачував корінне населення Бразилії та екологічних активістів. Цього літа в "зелених легенях" Землі зафіксували майже 80 тисяч випадків пожеж.