 Держави Амазонії розроблять спільну стратегію із захисту довкілля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Держави Амазонії розроблять спільну стратегію із захисту довкілля

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив про розроблення спільної для держав Амозанії стратегії із захисту довкілля. Країни регіону, де не вщухають лісові пожежі, мають затвердити її на саміті в Колумбії 6 вересня.

Ліси Амазонії у вогні (picture-alliance/dpa/Greenpeace Brazil/V. Moriyama)

Ліси Амазонії у вогні

Після зустрічі з президентом Чилі Себастьяном Піньєрою в середу, 28 серпня, президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що держави Амазонії, де не вщухають лісові пожежі, розроблять спільну стратегію із захисту навколишнього середовища та сталого розвитку регіону.

DW.COM

Жаір Болсонару звинувачує у підпалах лісів корінне населення Бразилії. За кілька днів до цього він покладав відповідальність за пожежі на екологічні організації. (28.08.2019)

У бразильській Амазонії не вщухають лісові пожежі. Жаір Болсонару вважає, що винні в цьому екологічні організації. Вони ж закидають відповідальність уряду. (22.08.2019)

"Ми будемо говорити про спільну політику, спрямовану на захист довкілля та сталий розвиток нашого регіону", - цитує Болсонару інформагенція dpa. Які саме держави зберуться на анонсований Болсонару саміт у колумбійському місті Летисія, що лежить на кордоні з Бразилією, наразі не повідомляється. Тропічні ліси Амазонії розташовані в Бразилії, Венесуелі, Болівії, Колумбії, Еквадорі, Перу, Гаяні, Французькій Гвіані та Суринамі. Венесуелу, яка потерпає від політичної та економічної кризи, за словами Болсонару, не запрошують.

На зустрічі не буде і представників Франції, яка володіє найбільшим заморським департаментом в регіоні - Французькою Гвіаною. Болсонару вкотре розкритикував президента Франції Емануеля Макрона, закинувши йому зазіхання на суверенітет Бразилії. У спільній заяві президенти Чилі та Бразилії наголосили, що вирішувати проблеми довкілля необхідно "з повагою до національного суверенітету", повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Уряд Бразилії відмовився від фінансової допомоги розміром 18 мільйонів євро для гасіння пожеж, яку Емануель Макрон анонсував під час зустрічі Великої сімки (G7) минулого тижня. У пожежах в тропічних лісах Амазонії, які тривають уже декілька тижнів, Болсонару звинувачував корінне населення Бразилії та екологічних активістів. Цього літа в "зелених легенях" Землі зафіксували майже 80 тисяч випадків пожеж. 

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    "Зелені легені" планети у вогні

    Густий дим стоїть над великими просторами басейну річки Амазонки. З повітря найкраще видно, як вогонь просувається вперед, знищуючи тропічні ліси. Стіна вогню пожирає величезні площі лісів. Хмари диму також вказують на природню катастрофу, яка продовжує лютувати: "зелені легені" нашої планети охоплені вогнем.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Невпинна робота пожежників

    Вогонь залишає за собою лише обвуглені стовбури дерев і йде далі. Тисячі пожежників, ризикуючи власним життям, намагаються приборкати вогняну стихію. Але, вочевидь, їхніх зусиль недостатньо. Під тиском міжнародної спільноти уряд Бразилії ухвалив рішення долучити до боротьби з вогнем підрозділи збройних сил країни.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Тисячі лісових пожеж з початку року

    Тим часом влада семи з 26-ти бразильських штатів оголосила надзвичайний стан і звернулася до уряду по допомогу. Статистика вражає: за даними бразильського Інституту досліджень космосу (INPE), з початку року було зафіксовано вже понад 75 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Катастрофа, створена людиною

    На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Об'єкти інфраструктури у небезпеці

    Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.

  • Протести проти уряду Жаіра Болсонару

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Протести проти уряду Жаіра Болсонару

    У багатьох регіонах Бразилії формується рух опору проти центрального уряду країни. Насамперед під шквалом критики демонстрантів опинилася політика президента країни Жаіра Болсонару у сфері захисту довкілля. Болсонару неодноразово заявляв, що він виступає за використання басейну Амазонки у господарстві. За свою нерішучу реакцію на пожежі президент Бразилії наразився на критику в усьому світі.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Світ долучається до боротьби з вогнем

    Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.

    Автор: Даніель Гайнріх


 

DW.COM

Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

У Бразилії лютують найстрашніші за багато років лісові пожежі. Полум'я не залишає за собою нічого живого. Жахливі наслідки природної стихії - у фотогалереї DW. (27.08.2019)  

Також за темою

Brasilien Waldbrände

Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії 27.08.2019

У Бразилії лютують найстрашніші за багато років лісові пожежі. Полум'я не залишає за собою нічого живого. Жахливі наслідки природної стихії - у фотогалереї DW.

Brasilien Brände im Amazonasgebiet

Президент Бразилії закидає підпали лісів екологічним активістам 22.08.2019

У бразильській Амазонії не вщухають лісові пожежі. Жаір Болсонару вважає, що винні в цьому екологічні організації. Вони ж закидають відповідальність уряду.

Brasilien Waldbrände Löschflugzeug

Бразилія відмовилась від 18 мільйонів євро від G7 для гасіння пожеж 27.08.2019

Влада Бразилії відмовилась від допомоги у гасінні лісових пожеж в Амазонії, яку запропонували країни Великої сімки.

Реклама

Докладно

Склад Верховної Ради оновився на 80 відсотків

Що треба знати про нову Верховну Раду

Нинішній склад парламенту багато в чому вже став рекордсменом.  

Дипломи медпрацівників найчастіше визнаються в Німеччині

Українські дипломи у топ-10 у Німеччині

У 2018 році було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  