Держави Амазонії розроблять спільну стратегію із захисту довкілля

Після зустрічі з президентом Чилі Себастьяном Піньєрою в середу, 28 серпня, президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що держави Амазонії, де не вщухають лісові пожежі, розроблять спільну стратегію із захисту навколишнього середовища та сталого розвитку регіону.
"Ми будемо говорити про спільну політику, спрямовану на захист довкілля та сталий розвиток нашого регіону", - цитує Болсонару інформагенція dpa. Які саме держави зберуться на анонсований Болсонару саміт у колумбійському місті Летисія, що лежить на кордоні з Бразилією, наразі не повідомляється. Тропічні ліси Амазонії розташовані в Бразилії, Венесуелі, Болівії, Колумбії, Еквадорі, Перу, Гаяні, Французькій Гвіані та Суринамі. Венесуелу, яка потерпає від політичної та економічної кризи, за словами Болсонару, не запрошують.
На зустрічі не буде і представників Франції, яка володіє найбільшим заморським департаментом в регіоні - Французькою Гвіаною. Болсонару вкотре розкритикував президента Франції Емануеля Макрона, закинувши йому зазіхання на суверенітет Бразилії. У спільній заяві президенти Чилі та Бразилії наголосили, що вирішувати проблеми довкілля необхідно "з повагою до національного суверенітету", повідомляє інформаційна агенція Reuters.
Уряд Бразилії відмовився від фінансової допомоги розміром 18 мільйонів євро для гасіння пожеж, яку Емануель Макрон анонсував під час зустрічі Великої сімки (G7) минулого тижня. У пожежах в тропічних лісах Амазонії, які тривають уже декілька тижнів, Болсонару звинувачував корінне населення Бразилії та екологічних активістів. Цього літа в "зелених легенях" Землі зафіксували майже 80 тисяч випадків пожеж.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
"Зелені легені" планети у вогні
Густий дим стоїть над великими просторами басейну річки Амазонки. З повітря найкраще видно, як вогонь просувається вперед, знищуючи тропічні ліси. Стіна вогню пожирає величезні площі лісів. Хмари диму також вказують на природню катастрофу, яка продовжує лютувати: "зелені легені" нашої планети охоплені вогнем.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Невпинна робота пожежників
Вогонь залишає за собою лише обвуглені стовбури дерев і йде далі. Тисячі пожежників, ризикуючи власним життям, намагаються приборкати вогняну стихію. Але, вочевидь, їхніх зусиль недостатньо. Під тиском міжнародної спільноти уряд Бразилії ухвалив рішення долучити до боротьби з вогнем підрозділи збройних сил країни.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Тисячі лісових пожеж з початку року
Тим часом влада семи з 26-ти бразильських штатів оголосила надзвичайний стан і звернулася до уряду по допомогу. Статистика вражає: за даними бразильського Інституту досліджень космосу (INPE), з початку року було зафіксовано вже понад 75 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Катастрофа, створена людиною
На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Об'єкти інфраструктури у небезпеці
Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Протести проти уряду Жаіра Болсонару
У багатьох регіонах Бразилії формується рух опору проти центрального уряду країни. Насамперед під шквалом критики демонстрантів опинилася політика президента країни Жаіра Болсонару у сфері захисту довкілля. Болсонару неодноразово заявляв, що він виступає за використання басейну Амазонки у господарстві. За свою нерішучу реакцію на пожежі президент Бразилії наразився на критику в усьому світі.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Світ долучається до боротьби з вогнем
Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.
Автор: Даніель Гайнріх