"Держава в смартфоні" - план з цифровізації, запропонований Володимиром Зеленським. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держава в смартфоні".

Після свого обрання на посаду президента України Володимир Зеленський запропонував розробити концепцію з переведення державних послуг у режим онлайн. Ця концепція отримала назву "Держава в смартфоні". Зеленський сподівається, що, зменшивши таким чином безпосередню взаємодію громадян і бізнесу з владою, вдасться побороти корупцію в цій сфері. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.