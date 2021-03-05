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"Держава в смартфоні" - план з цифровізації, запропонований Володимиром Зеленським. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держава в смартфоні".
Після свого обрання на посаду президента України Володимир Зеленський запропонував розробити концепцію з переведення державних послуг у режим онлайн. Ця концепція отримала назву "Держава в смартфоні". Зеленський сподівається, що, зменшивши таким чином безпосередню взаємодію громадян і бізнесу з владою, вдасться побороти корупцію в цій сфері. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Хворим на короновірус, їхньому оточенню та українцям, що повернулися з-за кордону, рекомендують встановити застосунок Мінцифри. Через нього контролюватимуть дотримання режиму самоізоляції. Чи захищені особисті дані користувачів та в яких випадках штрафуватимуть?
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?
В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". DW поспілкувалася з українськими водіями, які тестують електронні права та техпаспорти. Які їхні відгуки, як виглядають електронні документи та хто не зможе скористатися ними?
Чи була альтернатива націоналізації "Приватбанку"? Коли запрацює "країна в смартфоні"? Які наслідки матиме скорочення держслужбовців? Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Міністерство цифрової трансформації України презентувало план з "полегшення життя українців". За три роки обіцяють відцифрувати всі держпослуги, запровадити смарт-ID й звести спілкування з державою до кнопки у смарфоні.
Якщо якісну освіту в ІТ-сфері дати кожній українській дитині, Україна отримає свого Ілона Маска і Кремнієву долину. У цьому переконаний Влад Котов, розробник освітнього проекту RoboBus. Як це працює - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.