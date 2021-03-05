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Держава в смартфоні

"Держава в смартфоні" - план з цифровізації, запропонований Володимиром Зеленським. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держава в смартфоні".

Після свого обрання на посаду президента України Володимир Зеленський запропонував розробити концепцію з переведення державних послуг у режим онлайн. Ця концепція отримала назву "Держава в смартфоні". Зеленський сподівається, що, зменшивши таким чином безпосередню взаємодію громадян і бізнесу з владою, вдасться побороти корупцію в цій сфері. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Судова реформа 2.0: що пропонує Зеленський, аби українці довіряли судам

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Дій вдома: моніторинг самоізоляції через смартфон (08.04.2020) 09.04.2020

Хворим на короновірус, їхньому оточенню та українцям, що повернулися з-за кордону, рекомендують встановити застосунок Мінцифри. Через нього контролюватимуть дотримання режиму самоізоляції. Чи захищені особисті дані користувачів та в яких випадках штрафуватимуть?
Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

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В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". DW поспілкувалася з українськими водіями, які тестують електронні права та техпаспорти. Які їхні відгуки, як виглядають електронні документи та хто не зможе скористатися ними?

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На проєкт держава в смартфоні кошти в держбюджет-2020 не закладені - міністр

На проєкт "держава в смартфоні" кошти в держбюджет-2020 не закладені - міністр 05.11.2019

Через відсутність коштів на дигіталізацію державних послуг міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров планує співпрацювати з волонтерами та діяти з обмеженими ресурсами.
Держава в смартфоні по-українськи: амбітний план з багатьма невідомими

"Держава в смартфоні" по-українськи: амбітний план з багатьма невідомими 27.09.2019

Міністерство цифрової трансформації України презентувало план з "полегшення життя українців". За три роки обіцяють відцифрувати всі держпослуги, запровадити смарт-ID й звести спілкування з державою до кнопки у смарфоні.
еМалятко: в Україні узгодили план щодо електронної реєстрації новонароджених

"еМалятко": в Україні узгодили план щодо електронної реєстрації новонароджених 10.08.2019

Проєкт "еМалятко" дозволить батькам отриати десять державних послуг, пов'язаних з народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку.
Пенсійний фонд України запускає сервіс е-пенсія

Пенсійний фонд України запускає сервіс "е-пенсія" 09.08.2019

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Україна отримає 25 мільйонів євро від ЄС на цифрову економіку та е-урядування

Україна отримає 25 мільйонів євро від ЄС на цифрову економіку та е-урядування 11.07.2019

Єврокомісія виділить Україні 25 мільйонів євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, повідомили у пресслужбі президента України.
Країна в смартфоні та ІТ-навчання для дітей (відео)

"Країна в смартфоні" та ІТ-навчання для дітей (відео) 08.07.2019

Якщо якісну освіту в ІТ-сфері дати кожній українській дитині, Україна отримає свого Ілона Маска і Кремнієву долину. У цьому переконаний Влад Котов з освітнього проекту RoboBus. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

"Країна в смартфоні": киянин хоче виховати українського Ілона Маска - #LocalHeroes (04.07.2019) 04.07.2019

Якщо якісну освіту в ІТ-сфері дати кожній українській дитині, Україна отримає свого Ілона Маска і Кремнієву долину. У цьому переконаний Влад Котов, розробник освітнього проекту RoboBus. Як це працює - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.