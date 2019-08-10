 ″Держава в смартфоні″ по-українськи: амбітний план з багатьма невідомими | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.09.2019

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Україна

"Держава в смартфоні" по-українськи: амбітний план з багатьма невідомими

Міністерство цифрової трансформації України презентувало план з "полегшення життя українців". За три роки обіцяють відцифрувати всі держпослуги, запровадити смарт-ID й звести спілкування з державою до кнопки у смарфоні.

Мінцифра планує створити в Україні єдиний портал цифрових сервісів

"Мінцифра" планує створити в Україні єдиний портал цифрових сервісів

Міністерство цифрової трансформації вперше з'явилося менше ніж місяць тому. Після призначення запорізького "айтішника", колишнього радника президента Володимира Зеленського з питань інформаційних технологій, Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром, міністром з питань цифрової трансформації в Україні ніхто остаточно не розумів, чим саме займатиметься це відомство. Але у п'ятницю, 27 вересня, "мінцифра", як неформально називають це міністерство, провело презентацію своїх планів на найближчі роки.

Потрібна синхронізація

Презентація була незвична. Одночасно проходила для ІТ- фахівців в офісі однієї з приватних компаній та віртуально - онлайн за спеціальним запрошенням. Заповнивши свої дані, зокрема з телефоном та електронною адресою, людині перед самою презентацією приходив лист з лінком на онлайн-трансляцію та повідомленням, що тепер її адреса буде використовуватися для розсилки новин від міністерства.

Послухати презентацію прийшли більшість міністрів та голова Верховної Ради. "Нам потрібна синхронізація. До цього всі бігли в різні боки: кожне міністерство, держорган намагався створити своє котеджне містечко в котеджному місті, кожен закуповував залізо, створював послуги і при цьому ІТ-бізнес не брав участі в цьому", - заявив під час виходу на сцену Михайло Федоров. Він запевнив, що його команда готова об'єднати всі колишні напрацювання міністерств, уніфікувати та оцифрувати всі послуги, які надає держава, також надавати їх на єдиному порталі, аби українці якомога менше контактували з держслужбовцями. "Контактувати сьогодні з державою - для українців це - стрес", - сказав Федоров і зауважив, що про це свідчать результати масштабного інтернет-опитування.

Міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров

Міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров

Держава - як зручний сервіс у смартфоні

За його словами, "мінцифра" ставить собі амбітне завдання, аби за три роки взаємодія з державою зводилася лише до натискання на кнопку єдиного порталу цифрових сервісів, який називатиметься "Дія". "Держава у смартфоні" - це коли максимальна кількість українців мають смартфони, ноутбуки, комп'ютери, у них є доступ до інтернету, вони розуміють, як користуватися гаджетами і не помічають при цьому держави, оскільки держава перетворюється на зручний сервіс - як Uber, Airbnb чи Booking", - зазначив міністр.

Він повідомив, що інформація зі всіх реєстрів, а їх в Україні понад 350, буде зведена на одному порталі "Дія". Там у кожного українця буде цифровий кабінет, де буде відображатися вся інформація, якою володіє про людину держава, і коли хтось з представників державних органів запитуватиме цю інформацію, ця особа отримуватиме повідомлення на пошту чи телефон. Окрім цього, в Україні планують старт ІD, коли за допомогою смартфону людина зможе ставити свій цифровий підпис будь-де. А також - запустити електронне резидентство, аби можна було відкрити компанію чи рахунок в банку, не приїжджаючи в Україну. Крім того, планується найближчим часом запустити сервіси PayPal, ETSY, STRYPE, якими активно користуються у світі, та домогтися, аби у структурі ВВП України ІТ-бізнес займав 10 відсотків, а не три, як є зараз.

За словами Федорова, розробка проєкту проводилася за рахунок міжнародних донорів без залучення державних коштів. Портал "Дія" планують запустити наприкінці листопада цього року. А взагалі, у "мінцифри", як каже міністр, амбітні плани - за три роки стати найкращою у світі компанією з впровадження електронних сервісів для послуг, які надає держава, та випередити в діджиталізації держави Естонію, якій знадобилося на це двадцять років.

Запитання без відповіді

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Експерти та ІТ-фахівці неоднозначні у своїх оцінках перспективних планів міністерства цифрових трансформацій. Зокрема засновник та директор компанії YouControl Сергій Мільман вказує на те, що не зрозуміло, як саме міністерство працюватиме над об'єднанням та уніфікацією всіх державних реєстрів, оскільки інформація туди вноситься не завжди повна, або взагалі не вноситься. Окрім цього існує проблема з оновленням баз відкритих даних, які мають вести міністерства та держоргани. "Збільшення відсотка ІТ у структурі ВВП, електронна демократія, це круто, але у нас проблема з якістю даних. Не почув, що буде робити міністерство з відкритими реєстрами, їхніми розпорядниками і поліпшенням цих даних", - сказав DW Сергій Мільман.

Експерт з автоматизації бізнес-процесів, директор компанії ІТ-інтегратора Litiko Сергій Литвиненко вважає, що презентований проєкт є амбіційним і реальним, однак три роки на його реалізацію занадто мало. За його словами, за цей час можна підготувати платформу, однак для того, щоб навчити людей користуватися цифровими сервісами та розбудувати інфраструктуру для коректного функціонування цієї платформи, як показує досвід Естонії, потрібно більше часу. Окрім цього Сергій Литвиненко вказує на те, що допоки не зрозумілим залишається питання зберігання великого масиву відцифрованих особистих даних українців та їхньої безпеки. "Як будуть відпрацьовані питання злому персональних даних? Facebook, Linkedin, які вкладають мільярди доларів в безпеку, ламали. Де гарантії, що не можна буде зламати єдиний портал цифрових сервісів "Дія"? Відповіді поки на це немає", - сказав Литвиненко.

Дивитись відео 14:58

"Країна в смартфоні": команда Зеленського обіцяє оцифрувати Україну (25.06.2019)

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"Країна в смартфоні": команда Зеленського обіцяє оцифрувати Україну (25.06.2019)  

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Докладно

Мінцифра планує створити в Україні єдиний портал цифрових сервісів

"Держава в смартфоні" по-українськи: амбітний план

За три роки у міністерстві обіцяють відцифрувати всі держпослуги.  

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