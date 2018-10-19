Депутат Розенблат не пояснив свої німецькі доходи

Згідно з електронною декларацією за 2017 рік, Борислав Розенблат отримав понад 400 тисяч гривень від дортмундської компанії Büroservice 71 UG "за наукову діяльність". Ще близько 400 тисяч гривень ця фірма заплатила депутату за "оренду нерухомості". У середині вересня DW звернулася до Розенблата із запитом, в якому редакція просила політика пояснити, які саме послуги він надавав компанії Büroservice 71 UG. Річ у тім, що ця маленька фірма, засновниками якої виступають вихідці з України, займається консультуванням з питань податків і допомагає приватним особам і маленьким фірмам з фінансовою звітністю. "Наукова діяльність" українського депутата в інтересах цієї дортмундської фірми викликає запитання. Докладніше про життя Борислава Розенблата у Німеччині читайте у статті "Бюргер на велосипеді".

Через понад місяць після отримання запиту Борислав Розенблат повідомив DW, що не пояснюватиме, за що саме отримує гроші у Німеччині. "Оскільки запитувані відомості можуть становити комерційну таємницю, тому їх розголошення в односторонньому порядку призведе до порушення законних прав та інтересів юридичної особи", - зазначив депутат у письмовій відповіді, надісланій 22 жовтня. Політик також звернув увагу редакції на те, що розголошення особистих даних відносно будь-якої особи без її згоди "може призвести до юридичних наслідків".

У цьому приміщенні знаходиться офіс фірми, яка платить Розенблату за нерухомість і за "наукову діяльність"

Орендарів більше, ніж нерухомості

Таким чином залишилося без відповіді також запитання щодо доходів від операцій з нерухомістю у Німеччині. Фірма Büroservice 71 UG, як випливає з декларації, заплатила 2017 року Бориславу Розенблату, крім "наукових гонорарів", також близько 400 тисяч гривень як орендну плату за приміщення. Депутат не пояснив, яке саме приміщення здавав цій фірмі. Крім того, Розенблат вказав у декларації, що здає нерухомість ще одній особі. Йдеться, як з'ясувала DW, про вихідця з України, якому належить ресторан у Дортмунді. Що саме орендує ресторатор у депутата - так само незрозуміло.

Борислав Розенблат отримує пошту у Німеччині у ту саму скриньку, що і фірма, що платить йому незрозумілі гонорари

У декларації Борислава Розенблата вказані лише два будинки у Німеччині. В одному депутат, як з'ясувала DW, мешкає сам, а інший, як він раніше заявляв в інтерв'ю українським ЗМІ, був куплений для сина, який навчається у Німеччині. Отже, український політик, згідно з декларацією, здає на два приміщення більше, ніж йому офіційно належить. Пояснення цих доходів, які викликають запитання, депутат не надав. "Вважаю, що дотримання прав зацікавлених сторін є першочерговим і обов'язковим, тому наслідком цього є неоприлюдення окремих особистих даних, як відносно себе, так і відносно третіх осіб", - зазначив Борислав Розенблат у відповіді на запит.

Один з двох задекларованих будинків Борислава Розенблата у Дортмунді. Тут він здає кімнати румунському заробітчанину

Український депутат, що проживає у Німеччині?

За вказані у декларації будинки Розенблат виплачує кредит німецькому банку, що зазначено у декларації. Сума виплат за кредитом приблизно дорівнює задекларованим доходам, отриманим у Німеччині за послуги, про які Розенблат не хоче говорити, і за оренду приміщень. При цьому з декларацією збігається лише те, що Розенблат здає кімнати у власному будинку заробітчанину з Румунії.

У банку Sparkasse Dortmund, який фінансує нерухомість депутата Розенблата, повідомили, що отримати кредит на купівлю житла можуть лише особи, які мають вид на проживання у Німеччині. Про наявність у Борислава Розенблата необмеженого у часі дозволу на проживання у Німеччині DW раніше повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Такий дозвіл на проживання, відповідно до німецького законодавства, можуть мати лише іноземці, які постійно проживають у Німеччині.

Прокурори САП у суді неодноразово вказували на небезпеку втечі Борислава Розенблата за кордон, аби ухилитися від кримінальної відповідальності. Правоохоронці звинувачують депутата у корупції. На початку жовтня обвинувальний акт стосовно Розенблата було передано до суду. Депутат кілька разів відмовлявся отримувати обвинувальний акт, посилаючись на закордонні відрядження. У цей час, як з'ясувала DW, Розенблат перебував, зокрема, у Дортмунді.

Парубій не коментує, Дортмунд перевіряє

У Верховній Раді не коментують, яким чином статус народного депутата України може бути сумісний з постійним проживанням за кордоном. Запити на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія та голови підкомісії з питань дептутатської етики Михайла Папієва залишилися без відповіді.

Водночас у Відомстві з питань іноземців міста Дортмунд, де формально проживає Борислав Розенблат, повідомили DW, що взяли до уваги інформацію про те, що вказана особа є депутатом українського парламенту і з огляду на це не може постійно проживати у Німеччині. "Так, відомості про перебування за кордоном, які мають значення для перевірки, беруться до уваги", - зазначив речник міської адміністрації.