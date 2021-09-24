Депутатська недоторканність як елемент статусу парламентаріїв, який передбачає, що депутати не несуть юридичної відповідальності поза парламентом за свої висловлювання і голосування в парламенті та його органах.

В Україні депутатська недоторканність прописана в конституції: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".