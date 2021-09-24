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Депутатська недоторканність

Депутатська недоторканність як елемент статусу парламентаріїв, який передбачає, що депутати не несуть юридичної відповідальності поза парламентом за свої висловлювання і голосування в парламенті та його органах.

В Україні депутатська недоторканність прописана в конституції: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона

Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона 24.09.2021

Італійський суд відпустив до подальшого з'ясування обставин затриманого напередодні колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Політик має право залишити Італію.

В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона

В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона 24.09.2021

Колишнього главу адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона затримали на Сардинії, куди він прибув на фольклорне свято. Раніше його позбавили депутатської недоторканності.
Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона

Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона 30.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників Коміна і Понсаті, а також видачу їх Іспанії, якої домагається Мадрид.
50 депутатів оскаржують скасування недоторканності у КСУ

50 депутатів оскаржують скасування недоторканності у КСУ 31.01.2020

Народні обранці посилаються на попереднє рішення Конституційного суду України, який вказав, що недоторканність депутата не є особистим привілеєм і страхує від незаконного втручання в його роботу.
Скасування недоторканності: Рада ухвалила закон щодо слідчих дій

Скасування недоторканності: Рада ухвалила закон щодо слідчих дій 18.12.2019

Верховна Рада України зобов'язала правоохоронців узгоджувати слідчі дії стосовно депутатів парламенту з генеральним прокурором. Законопроєкт не підтримали партії "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".
Коментар: Зеленський заганяє Порошенка у глуху опозицію

Коментар: Зеленський заганяє Порошенка у глуху опозицію 19.11.2019

Розпочинаючи кримінальне переслідування Петра Порошенка, нинішня влада України відкриває скриньку Пандори, жертвою чого стане вже сам президент Володимир Зеленський, попереджає Сергій Руденко.
За Дубневича внесено заставу, його звільнили з СІЗО

За Дубневича внесено заставу, його звільнили з СІЗО 08.11.2019

Затриманий ввечері 7 листопада народний депутат України Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО після внесення застави.
Народного депутата Ярослава Дубневича заарештували у залі суду

Народного депутата Ярослава Дубневича заарештували у залі суду 07.11.2019

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вирішила заарештувати Ярослава Дубневича на два місяці. Його взяли під варту у залі суду.
(Не)скасована недоторканність депутатів: час спливає, а віз і нині там

(Не)скасована недоторканність депутатів: час спливає, а віз і нині там 31.10.2019

Швидко зробивши перший крок для зняття недоторканності з депутатів, Верховна Рада поки що на цьому зупинилася. Норми щодо привілейованого статусу народних обранців і надалі залишаються у чинному законодавстві.

Генпрокурор України особисто повідомив народному депутату Дубневичу про підозру

Генпрокурор України особисто повідомив народному депутату Дубневичу про підозру 31.10.2019

Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці". Рада зняла з народного депутата недоторканність.
Депутатська недоторканність: чому Слуги народу не виконали обіцянки Зеленського (відео)

Депутатська недоторканність: чому "Слуги народу" не виконали обіцянки Зеленського (відео) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Активісти та антикорупціонери сумніваються, що імунітет таки скасують.

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.

Порошенко знову не з'явився на допит до ДБР

Порошенко знову не з'явився на допит до ДБР 18.09.2019

Колишній президент України Петро Порошенко не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, йому повторно направлять повістку.
Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності 11.09.2019

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. Відтоді нардепів зможуть притягувати до відповідальності без згоди Верховної Ради.

Експертка Chatham House: Видаючи Цемаха, Зеленський грає у небезпечну гру

Експертка Chatham House: Видаючи Цемаха, Зеленський грає у небезпечну гру 06.09.2019

Видача Володимира Цемаха Росії може зашкодити довірі Заходу до України, але український президент поспішає виконувати свої обіцянки. Інтерв'ю DW з eксперткою Chatham House Орисею Луцевич.
Без недоторканності: хто захистить народних депутатів? (відео)

Без недоторканності: хто захистить народних депутатів? (відео) 04.09.2019

Верховна Рада України після багаторічних дискусій скасувала депутатську недоторканність. За що народних обранців тепер зможуть притягнути до відповідальності і як це працює на Заході?

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