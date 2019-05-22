Депутати з АдН скористалися диппаспортами, щоб відвідати анексований Крим

Троє депутатів Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) скористалися дипломатичними паспортами, щоб відвідати в квітні економічний форум в анексованому Росією Криму, повідомила в п'ятницю, 24 травня, німецька газета Bild.

Видання відзначає, що таким чином депутати могли порушити приписи для чиновників, які забороняють користуватись диппаспортами в приватних поїздках. Один з парламентарів, Удо Геммельґарн (Udo Hemmelgarn), підтвердив газеті, що в'їхав без російської візи, використавши дипломатичний паспорт. За інформацією Bild, аналогічно вчинили ще двоє депутатів.

Нагадаємо, що квітнева поїздка депутатів Бундестагу на економічний форум у Криму викликала протест української влади. Посольство України в Берліні надало міністерству закордонних справ Німеччини ноту та попросило відомство перешкодити поїздці. У свою чергу, німецьке МЗС відправило депутатам текст ноти із супровідним листом, у якому застерегло від поїздок до анексованого Росією півострова з міркувань безпеки.