Денісова просить Раду Європи розслідувати катування українця Дудки в Росії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Європейського комітету з питань запобігання катуванням, який входить до складу Ради Європи, розслідувати тортури, застосовані російськими силовиками проти українського громадянина Володимира Дудки. Про це Денісова повідомила в четвер, 11 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Я звернулася до голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням Єнса Модвіга. (…) попросила його забезпечити розслідування і покарання винних у злочині, вчиненому щодо Володимира Дудки. Також я наполягаю на проведенні незалежного медичного обстеження Володимира", - зазначила омбудсменка.

Денісова запевняє, що російські правоохоронці "вибили" з Володимира Дудки "тортурами, електричним струмом і погрозами вбивством свідчення про визнання провини". За даними української омбудсменки, розслідування щодо цього злочину не проводилося.

Нагадаємо, що Володимир Дудка фігурував у так званій справі "українських диверсантів" у Криму. Офіційний Київ вважає його політичним в'язнем.

Напередодні, 10 жовтня, Денісова попрохала російську уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову надати офіційну інформацію щодо голодування і самопочуття засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, а також про стан Володимира Балуха.