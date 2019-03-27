Денісова повідомила про затримання кримських татар у Сімферополі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про затримання щонайменше 10 осіб у Криму російськими силовиками. Про це Денісова написала в середу, 27 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Так звані правоохоронні органи в Сімферополі вже затримали 10 людей. Обшуки тривають, і кількість затриманих може збільшитись", - написала вона.

Раніше цього дня заступник голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умеров повідомив про масові обшуки російських силовиків у анексованому Сімферополі в оселях щонайменше 25 кримськотатарських родин. Про це він також написав на Facebook-сторінці. Факт проведення обшуків згадала й заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Водночас Денісова повідомила, що слідчі дії відбуваються, зокрема, у Ремзі Бекірова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалієва, Ерфана Османова, Азіза Бекірова, Акіма Бекірова, Абдульазіза Умерова, Меджіта Абдурахманова, Тофіка Абдулгазієва, Яшара Муедінова, Сеітвелі Сейтабдіева, Едема Яячікова.

Натомість російські ЗМІ з посиланням на "управління ФСБ Росії по Криму" 27 березня 2019 року поширили інформацію, що обшуки в Криму відбуваються в рамках кримінальних справ проти жителів півострова, підозрюваних в участі у діяльності забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір", передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За інформацією ЗМІ, обшуки проводяться в селі Строгонівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Сімферополя Кам'янка, в селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото Перші блокпости Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

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Наслідки російської анексії для Криму Операція із захоплення Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

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