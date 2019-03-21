Денісова заявила про зміну риторики щодо політв'язнів у РФ

Уповноважена українського парламенту з прав людини Людмила Денісова заявила, що після президентських виборів Україна змінила риторику. Вона запропонувала російській омбудсменці Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян обох країн, затриманих і засуджених на територіях Росії та України з мотивів, які одна зі сторін вважає політичними, повідомляє "Інтерфакс" у вівторок, 11 червня.

"Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля - ви в Росії, а я в Україні - вже використовуючи те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення усіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що країна змінила риторику, наш президент говорить про звільнення, я б такі умови з вами хотіла обговорити", - заявила Денісова під час зустрічі з Москальковою в Москві.

У відповідь російська омбудсменка заявила про готовність до діалогу. "Для нас дуже важливо, що сьогодні змінилася і риторика, і загальні підходи до правозахисної теми", - сказала вона.

Раніше йшлось про обміни

На початку 2019 року Денісова інформувала, що понад 80 громадян України перебувають у в’язницях Росії за свої політичні погляди. "Людей викрадають, проводять обшуки, арештовують, катують, інкримінують вигадані злочини. Хоча насправді політв'язнями в Росії українці можуть стати лише за свою громадянську позицію", - заявляла у січні українська омбудсменка.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтем Чийгоза, засуджених раніше у РФ, обміняли на двох заарештованих за підозрою в шпигунстві росіян за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. 2014 року відбулись обміни російських військовополонених на українських за згодою командирів незаконних збройних формувань самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" (ЛНР/ДНР) на лінії фронту. 2016 року відбувся обмін засудженої в Росії української військовослужбовиці Надії Савченко на засуджених українським судом росіян Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова. А 27 грудня 2017 року 237 військовополонених "ЛНР/ДНР" обміняли на 73 українція.

Українська сторона постійно заявляє про своє прагнення звільнити понад 70 "політичних в'язнів Кремля", серед яких більшість - жителі Криму. З боку Росії стверджується, що більшість з них є російськими громадянами.