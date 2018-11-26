 Денісова: Громадська наглядова комісія відвідала затриманих українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Денісова: Громадська наглядова комісія відвідала затриманих українських моряків

Затриманих українських моряків у Москві відвідали члени Громадської наглядової комісії, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини. За даними російської сторони, лікування поранених моряків проходить нормально.

Українських моряків затримали після інциденту в Керченській протоці

Українських моряків затримали після інциденту в Керченській протоці

Члени московської Громадської наглядової комісії (ГНК) відвідали в СІЗО "Лефортово" українських моряків, які були затримані російською стороною під час інциденту в Керченській протоці 25 листопада. Про це у неділю, 2 грудня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Щойно отримала офіційну інформацію від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Вона повідомила, що члени московської Громадської наглядової комісії відвідали 21 українського моряка, яких утримують в Лефортовському СІЗО. З кожним з них розмовляли", - написала Денісова на своїй сторінці у мережі Facebook. Вона додала, що за словами Москалькової, умови утримання українських військовополонених "відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає".

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Російський президент Володимир Путін знову назвав дії українських кораблів у Керченській протоці "провокацією" та зазначив, що поки питання обміну затриманих моряків не стоїть на порядку денному. (02.12.2018)

Діям Росії в Керченській протоці немає виправдання, зазначили у спільній заяві глави МЗС країн Великої сімки. Вони закликали до стриманості, а також наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму. (30.11.2018)

Затриманих у Керченській протоці українських військових моряків переводять з Криму до слідчого ізолятора в Москві. (30.11.2018)

Члени ГНК також відвідали трьох українських моряків, які перебувають в медичному підрозділі слідчого ізолятора "Матросская тишина", зазначила Денісова. Повідомляється, що їхнє лікування проходить нормально. Наступного тижня їх відвідають уповноважений з прав людини у Москві, а також Москалькова. Денісова планує провести переговори з Москальковою про надання можливості відвідати українських моряків.

Нагадаємо, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Згодом їх перевели в СІЗО Москви. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан та заборонили вільний в'їзд чоловікам з РФ.

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