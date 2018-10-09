Денісова вимагає від Росії інформації про стан Сенцова та Балуха

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою проінформувати її про справжній стан здоров'я утримуваних за ґратами в РФ та Криму громадян України Олега Сенцова й Володимира Балуха. Про це Денісова повідомила в вівторок, 9 жовтня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Вимагаю від Тетяни Москалькової надати офіційну інформацію щодо голодування і самопочуття Олега Сенцова з підтвердженням відповідними документами", - написала Денісова. Також вона зажадала "негайної" інформації "про реальний стан здоров'я Володимира Балуха".

Раніше повідомлялося, що український режисер Олег Сенцов потрапив у шорт-лист претендентів на премію Сахарова. Сенцов засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму. Він голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.

Балух припинив протест

"Володимир Балух на 205-му дні голодування припинив свій протест. Таке рішення українець прийняв на час етапування до колонії", - додала Денісова.

За словами української обмудсменки, Балуха перевезуть із СІЗО Сімферополя на територію РФ для відбування покарання. Вона наголосила, що Балух "відмовився і надалі споживати тюремну їжу, а також носити одяг засуджених". "Зараз для нього повна відмова від їжі, як і прийом її без належного медичного супроводу, можуть стати фатальними", - застерегла Людмила Денісова.

Звернення Балуха

Раніше цього дня керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник та архієпископ УПЦ КП Климент повідомили, що Балух написав звернення, в якому розповів про свій важкий фізичний і психічний стан, і про своє рішення припинити голодування, що триває з 19 березня 2018 року.

Нагадаємо, українського фермера Балуха заарештували 8 грудня 2016 року в селі Серебрянка Роздольненського району в анексованому РФ Криму. "Влада" Криму звинуватила його в нелегальному зберіганні боєприпасів. 19 березня цього року Балух оголосив голодування на знак протесту проти сфабрикованої до нього справи.

5 липня 2018 року суд у Криму засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу розміром 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень. - Ред.).

3 жовтня 2018 року так званий "верховний суд" Криму скоротив термін Володимиру Балух на один місяць, постановивши, що засуджений має провести за ґратами чотири роки й 11 місяців замість 5 років.

Офіційний Київ вважає Балуха політичним в'язнем і називає сфабрикованою справу проти нього. Політичним бранцем Балуха визнала й ПАРЄ.