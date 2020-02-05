 Демократи хочуть переглянути спірні результати кокусів в Айові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2020

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Новини

Демократи хочуть переглянути спірні результати кокусів в Айові

Голова Національного комітету Демократичної партії закликав переглянути результати партійних кокусів в Айові. Раніше повідомлялося, що на них лідирує Піт Буттіджич. Також переможцем себе оголосив Берні Сандерс.

Голова Національного комітету Демпартії Том Перез закликав переглянути результати партійних кокусів в Айові

Голова Національного комітету Демпартії Том Перез закликав переглянути результати партійних кокусів в Айові

Голова Національного комітету Демократичної партії США Том Перес у четвер, 6 лютого, закликав однопартійців у штаті Айова "негайно розпочати перегляд" результатів зборів партактивів - кокусів, як їх називають у США.

"Досить означає досить. Зважаючи на проблеми, що виникли у процесі відбору делегатів та для того, щоб громадськість була впевнена в результатах, я закликаю Демократичну партію в Айові негайно розпочати перегляд результатів", - написав Перес у соцмережі Twitter.

Він уточнив, що перегляд передбачає огляд записів з кожного збору партактиву, щоб підтвердити точність результатів. Політик пообіцяв, що Національний комітет Демпартії продовжуватиме звітувати про результати цих перевірок.

До цього видання New York Times повідомило, що проаналізувало наявні результати кокусів Демпартії і виявило в них помилки та невідповідності.

Нагадаємо, остаточні результати кокусів в Айові до сих пір не підрахували. Процес затягнувся через розбіжності у декількох базах даних. За попередніми підсумками, лідирує наймолодший кандидат - 38-річний колишній мер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич.

У свою чергу, переможцем кокусів оголосив себе Берні Сандерс. Він спирається на часткові результати внутрішнього підрахунку голосів, проведені його власним штабом.

Хоч штат Айова налічує всього три мільйони жителів, кокуси в ньому стають своєрідним тестом для подальшої оцінки шансів кандидатів. Останні передвиборні кампанії недвозначно засвідчували, що ті кандидати від обох партій, котрі не входили на кокусах в Айові в трійку лідерів, практично не мали шансів на те, щоб домогтися лідерства наприкінці передвиборної кампанії.

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Через розбіжності у декількох базах даних американські демократи вже другий день поспіль не можуть підбити підсумки зборів партактивів в Айові. Напередодні переможцем оголосив себе Берні Сандерс.

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Оголошення результатів голосувань в Айові затримується через розбіжності кількох баз даних. У Демократичній партії наголошують, що проблеми не є результатом хакерської атаки.

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