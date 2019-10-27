Демократи планують зробити розслідування щодо імпічменту Трампа публічним

Відповідаючи на закиди республіканців у секретності розслідування щодо можливого імпічменту президента США Дональда Трампа, представники Демократичної партії в Конгресі планують зробити дане розслідування публічним. Передбачається, що голосування щодо цього відбудеться в четвер, 31 жовтня.
"Я винесу на голосування резолюцію, яка забезпечить прозорість та чіткий шлях уперед (щодо проведення розслідування. - Ред.)", - заявив у понеділок, 28 жовтня, голова регламентного комітету Палати представників Конгресу США Джеймс Макговерн. У свою чергу, голова комітету з розвідки Адам Шифф у своїй заяві запевнив, що нова законодавча ініціатива створить формат відкритих слухань, повідомляє агентство новин Reuters.
Конституція США гарантує Палаті представників широкі повноваження стосовно встановлення правил розслідування щодо імпічменту. Спікерка нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі в листі до однопартійців також запевнила, що цього тижня відбудеться голосування щодо порядку проведення майбутніх публічних слухань та пообіцяла забезпечити Трампу правовий захист.
За даними джерела Reuters, знайомого з розслідуванням, після відповідного рішення Палати представників відкриті слухання відбуватимуться в комітеті з питань розвідки, також будуть оприлюднені стенограми вже проведених закритих слухань.
Тим часом агентство AP поширило текст свідчень офіцера Александра Віндмана з Ради національної безпеки, які той має намір дати в комітетах Палати представників 29 жовтня. За словами Віндмана, який був свідком телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, він був занепокоєний цим дзвінком та повідомив про це керівництву ради. "Я не думав, що від іноземного уряду прийнятно вимагати розслідування діяльності громадянина США, і я був занепокоєний наслідками цього для підтримки, яку уряд США надає Україні", - запевняє Віндман.
Нагадаємо, демократи ініціювали розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа внаслідок так званого "українського скандалу", пов'язаного із можливим тиском президента США на Володимира Зеленського.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Згідно з конституцією...
Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави й уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і "силою визнання" - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Система стримувань і противаг
Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Сила звернення "Про становище в країні"
Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні "State of the Union" (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Він може просто сказати "ні"
Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати його вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.
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Які насправді владні повноваження у президента США
"Сірі зони" законодавства
Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають межі президентських повноважень. Ці прогалини уможливили появу другого типу президентського вето - "кишенькового вето". За певних обставин, президент може "покласти" законопроект, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес буде безсилим. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Указ із силою закону
Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як "Executive orders", мають силу закону і не потребують додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Такий указ може бути скасований наступним президентом.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Як переграти Конгрес
Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус "Executive agreement" (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Коли без Конгресу не обійтися
Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Ультимативний контроль
У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто "перекрити" грошовий "кран", звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.
Автор: Ута Штайнвер, Клаус Ассманн, Дмитро Каневський