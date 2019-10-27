Демократи планують зробити розслідування щодо імпічменту Трампа публічним

Відповідаючи на закиди республіканців у секретності розслідування щодо можливого імпічменту президента США Дональда Трампа, представники Демократичної партії в Конгресі планують зробити дане розслідування публічним. Передбачається, що голосування щодо цього відбудеться в четвер, 31 жовтня.

"Я винесу на голосування резолюцію, яка забезпечить прозорість та чіткий шлях уперед (щодо проведення розслідування. - Ред.)", - заявив у понеділок, 28 жовтня, голова регламентного комітету Палати представників Конгресу США Джеймс Макговерн. У свою чергу, голова комітету з розвідки Адам Шифф у своїй заяві запевнив, що нова законодавча ініціатива створить формат відкритих слухань, повідомляє агентство новин Reuters.

Конституція США гарантує Палаті представників широкі повноваження стосовно встановлення правил розслідування щодо імпічменту. Спікерка нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі в листі до однопартійців також запевнила, що цього тижня відбудеться голосування щодо порядку проведення майбутніх публічних слухань та пообіцяла забезпечити Трампу правовий захист.

За даними джерела Reuters, знайомого з розслідуванням, після відповідного рішення Палати представників відкриті слухання відбуватимуться в комітеті з питань розвідки, також будуть оприлюднені стенограми вже проведених закритих слухань.

Тим часом агентство AP поширило текст свідчень офіцера Александра Віндмана з Ради національної безпеки, які той має намір дати в комітетах Палати представників 29 жовтня. За словами Віндмана, який був свідком телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, він був занепокоєний цим дзвінком та повідомив про це керівництву ради. "Я не думав, що від іноземного уряду прийнятно вимагати розслідування діяльності громадянина США, і я був занепокоєний наслідками цього для підтримки, яку уряд США надає Україні", - запевняє Віндман.

Нагадаємо, демократи ініціювали розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа внаслідок так званого "українського скандалу", пов'язаного із можливим тиском президента США на Володимира Зеленського.