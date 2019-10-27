 Демократи планують зробити розслідування щодо імпічменту Трампа публічним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Демократи планують зробити розслідування щодо імпічменту Трампа публічним

Представники Демократичної партії в Конгресі США планують зробити розслідування щодо імпічменту президента країни Дональда Трампа публічним. Відповідне голосування планують на 31 жовтня.

Палата представників Конгресу США

Палата представників Конгресу США (фото з архіву)

Відповідаючи на закиди республіканців у секретності розслідування щодо можливого імпічменту президента США Дональда Трампа, представники Демократичної партії в Конгресі планують зробити дане розслідування публічним. Передбачається, що голосування щодо цього відбудеться в четвер, 31 жовтня.

"Я винесу на голосування резолюцію, яка забезпечить прозорість та чіткий шлях уперед (щодо проведення розслідування. - Ред.)", - заявив у понеділок, 28 жовтня, голова регламентного комітету Палати представників Конгресу США Джеймс Макговерн. У свою чергу, голова комітету з розвідки Адам Шифф у своїй заяві запевнив, що нова законодавча ініціатива створить формат відкритих слухань, повідомляє агентство новин Reuters.

DW.COM

Міністерство юстиції США має надати повну версію звіту спецпрокурора Мюллера комітету Палати представників. Демократи хочуть використати матеріали звіту в рамках розслідування щодо можливого імпічменту Трампа. (26.10.2019)

Конгресмени від Республіканської партії США увірвалися до зали, де проводилися закриті слухання щодо імпічменту Трампа. (24.10.2019)

Низка американських дипломатів, зокрема експосолка в Україні Йованович, свідчитимуть перед Конгресом у справі про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського. (07.10.2019)

Конституція США гарантує Палаті представників широкі повноваження стосовно встановлення правил розслідування щодо імпічменту. Спікерка нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі в листі до однопартійців також запевнила, що цього тижня відбудеться голосування щодо порядку проведення майбутніх публічних слухань та пообіцяла забезпечити Трампу правовий захист.

За даними джерела Reuters, знайомого з розслідуванням, після відповідного рішення Палати представників відкриті слухання відбуватимуться в комітеті з питань розвідки, також будуть оприлюднені стенограми вже проведених закритих слухань.

Тим часом агентство AP поширило текст свідчень офіцера Александра Віндмана з Ради національної безпеки, які той має намір дати в комітетах Палати представників 29 жовтня. За словами Віндмана, який був свідком телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, він був занепокоєний цим дзвінком та повідомив про це керівництву ради. "Я не думав, що від іноземного уряду прийнятно вимагати розслідування діяльності громадянина США, і я був занепокоєний наслідками цього для підтримки, яку уряд США надає Україні", - запевняє Віндман.

Нагадаємо, демократи ініціювали розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа внаслідок так званого "українського скандалу", пов'язаного із можливим тиском президента США на Володимира Зеленського.

  • Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави і уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і силою визнання - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Згідно з конституцією...

    Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави й уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і "силою визнання" - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

  • Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Система стримувань і противаг

    Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

  • Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні State of the Union (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Сила звернення "Про становище в країні"

    Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні "State of the Union" (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

  • Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Він може просто сказати "ні"

    Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати його вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

  • Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають кордони президентських повноважень. Ці сірі зони, прогалини, уможливили появу другого типу президентського вето - так званого кишенькового вето. За певних обставин, президент може покласти законопроект у глибоку шухляду, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес теж не зможе подолати такий тип вето. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    "Сірі зони" законодавства

    Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають межі президентських повноважень. Ці прогалини уможливили появу другого типу президентського вето - "кишенькового вето". За певних обставин, президент може "покласти" законопроект, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес буде безсилим. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

  • Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як Executive orders, мають силу закону і не потребують жодного додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Крім того, такий указ може бути скасований наступним президентом.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Указ із силою закону

    Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як "Executive orders", мають силу закону і не потребують додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Такий указ може бути скасований наступним президентом.

  • Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус Executive agreement (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Як переграти Конгрес

    Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус "Executive agreement" (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

  • Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Коли без Конгресу не обійтися

    Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

  • У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто перекрити грошовий кран, звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Ультимативний контроль

    У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто "перекрити" грошовий "кран", звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.

    Автор: Ута Штайнвер, Клаус Ассманн, Дмитро Каневський


DW.COM

Які насправді владні повноваження у президента США

Господар Білого дому - найсильніша людина світу. Принаймні так вважають. Насправді ж все не так однозначно: повноваження американського президента теж мають свої обмеження. (17.01.2017)  

Також за темою

Washington Adam Schiff House Intelligence Committee Vorsitz

Імпічмент Трампа: голова комітету з розвідки каже про "стрімкий прогрес" 27.10.2019

Голова комітету з розвідки Адам Шифф заявив про "стрімкий прогрес" після свідчень високопосадовця Держдепартаменту у справі про імпічмент Дональда Трампа.

USA Republikaner stürmen Sitzungssaal bei Anhörung in Ukraine-Affäre

Республіканці майже зірвали закриті слухання у Конгресі США щодо імпічменту 24.10.2019

Конгресмени від Республіканської партії США увірвалися до зали, де проводилися закриті слухання щодо імпічменту Трампа.

USA Ukraine Affäre William Taylor

Тимчасовий повірений США в Україні закинув Трампу тиск на Зеленського 23.10.2019

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор виступив у Конгресі і повідомив, що США збиралися допомагати Україні тільки в обмін на розслідування проти Байдена. Про це написало видання The Washington Post.

Реклама

Докладно

Цуценя чихуахуа (Imago/Westend61)

Бізнес на контрабанді собак - "Європа у фокусі" (відео)

У ФРН мафія заробляє мільйони на цуценятах. У Греції дедалі більше наркотиків. Російське село повстало проти сміття.  

Центральна будівля Єврокомісії

Газові переговори: нова пропозиція ЄС і "пакетне" рішення РФ

У переговорах між Україною, Росією і ЄС щодо транзиту газу відбувся новий поворот.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  