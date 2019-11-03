Демократи перемагають на виборах у Кентуккі та Вірджинії

За рік до президентських виборів у США представники Демократичної партії перемагають на виборах у штатах Кентуккі та Вірджинія, які відбулися у вівторок, 5 листопада, повідомляє агенція dpa.

У штаті Кентуккі, який традиційно вважався республіканським, демократ Енді Бешер оголосив про свою перемогу. Він випередив свого опонента, республіканця Метта Бевіна на приблизно п'ять тисяч голосів. У свою чергу, республіканець Бевін, який є прихильником президента США Дональда Трампа, заявив, що "жодним чином" не допустить своєї поразки.

Опонент демократа Бешера у Кентуккі республіканець Метт Бевін заявив, що оскаржуватиме результати

Він натякнув, що збирається оскаржувати результати, і заявив про "більш ніж декілька порушень". Офіційні результати виборів у цьому штаті ще не оприлюднили.

Утім, навіть попередні дані щодо підтримки Бевіна вже викликали занепокоєння у колег по партії, пишуть американські ЗМІ. Адже на президентських виборах 2016 року у Кентуккі республіканець Дональд Трамп отримав майже на 30 відсотків більше голосів, ніж його суперниця - демократка Гілларі Клінтон.

За попередніми результатами, демократи також здобули контроль на законодавчим органом штату Вірджинія, у якому також раніше переважали республіканці. Крім того, представники Демократичної партії отримали в цьому штаті щонайменше п'ять додаткових мандатів у Палаті представників США. До цих виборів штат Вірджинія у обох палатах Конгресу США представляли, в основному, республіканці.

Натомість у штаті Міссісіпі перемогу отримав представник від республіканців Тейт Рівз. Його опонент-демократ Джим Худ вже привітав Рівза із перемогою.

Республіканець Тейт Рівз переміг на виборах у штаті Місіссіпі

Нагадаємо, наприкінці 2020 року у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. На них чинний президент Дональд Трамп змагатиметься з опонентом від Демократичної партії.