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Демократичні сили Сирії

Демократичні сили Сирії – військовий альянс збройної опозиції в Сирії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демократичні сили Сирії". "Демократичні сили Сирії" було створено у грудні 2015 року. До складу цього альянсу входять курдські загони, арабські опозиційні групи, котрі входять до Сирійської арабської опозиції, ассирійські вірменські та туркменські загони. Його учасники борються проти "Ісламської держави" та, за власними твердженнями, виступають за створення секулярної, демократичної та федеральної Сирії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Туреччина знову почала бомбити курдів у Сирії - активісти

Туреччина знову почала бомбити курдів у Сирії - активісти 21.03.2021

Вперше за останні 17 місяців турецькі ВПС відновили авіаудари по курдських районах на півночі Сирії, повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
На півночі Сирії вбили речника Ісламської держави

На півночі Сирії вбили речника "Ісламської держави" 28.10.2019

Речник "Ісламської держави" Абу Хассан аль-Мухаджир був вбитий на півночі Сирії, заявив представник "Демократичних сил Сирії". Аль-Мухаджира називали "правою рукою" загиблого ватажка ісламістів аль-Багдаді.
Пентагон відрядить додаткові сили для захисту родовищ нафти у Сирії

Пентагон відрядить додаткові сили для захисту родовищ нафти у Сирії 25.10.2019

Міністерство оборони США планує залучити додаткові сили для захисту нафтових родовищ на сході Сирії. Це рішення мають погодити у Білому домі.
Туреччина не бачить необхідності продовжувати наступ у Сирії

Туреччина не бачить необхідності продовжувати наступ у Сирії 23.10.2019

У міністерстві оборони Туреччини заявили, що наразі потреби у "новій операції" проти курдів у Сирії немає.
Сирійські курди розпочали виведення сил із районів на кордоні з Туреччиною

Сирійські курди розпочали виведення сил із районів на кордоні з Туреччиною 20.10.2019

Представники курдських збройних формувань повідомили про виведення своїх сил з прикордонного міста Рас-аль-Айн. Виведення курських підрозділів з міста підтвердили й спостерігачі.
Наступ Туреччини: Сирія перекидає війська на північ

Наступ Туреччини: Сирія перекидає війська на північ 14.10.2019

Сирійські військові протистоятимуть агресії Туреччини на півночі Сирії. Курди, які контролюють регіон, повідомляють про відповідну угоду з Дамаском.
Туреччина заявила про захоплення сирійського міста Рас-ель-Айн

Туреччина заявила про захоплення сирійського міста Рас-ель-Айн 12.10.2019

Турецькі військові заявили про встановлення контролю над важливим сирійськім містом Рас-ель-Айн. Тим часом кількість загиблих внаслідок військового наступу Туреччини в Сирії продовжує зростати.

Наступ Туреччини: сирійські курди оголосили мобілізацію

Наступ Туреччини: сирійські курди оголосили мобілізацію 09.10.2019

Напередодні наступу турецьких військ курдські загони на північному сході Сирії оголосили мобілізацію прихильників.
В ООН запідозрили війська РФ, США і Сирії у воєнних злочинах

В ООН запідозрили війська РФ, США і Сирії у воєнних злочинах 11.09.2019

Бомбардування, здійснені силами коаліції на чолі зі США призвели до загибелі цивільних у Сирії. Також атаки військ Башара Асада та його російських союзників можуть вважатися воєнними злочинами, заявили в ООН.
Ісламська держава втратила останній бастіон у Сирії

"Ісламська держава" втратила останній бастіон у Сирії 23.03.2019

Формування під командуванням курдів повідомили про захоплення населеного пункту Багуз. Представник "Демократичних сил Сирії" оголосив про повне знищення там ІД.
Ісламська держава зазнала стовідсоткової поразки в Сирїі - Трамп

"Ісламська держава" зазнала "стовідсоткової" поразки в Сирїі - Трамп 22.03.2019

Президент США Дональд Трамп заявив про "стовідсоткову" поразку "Ісламської держави" в Сирії. При цьому "Демократичні сили Сирії" ще не заявляли про остаточну перемогу в Багузі.
Бої проти ІД у Багузі: курди заявили про захоплення табору ісламістів

Бої проти ІД у Багузі: курди заявили про захоплення табору ісламістів 19.03.2019

Курські загони повідомили, що захопили табір ісламістів у Багузі та взяли в полон сотні бойовиків "Ісламської держави". При атаці на табір загинули 14 бійців "Демократичних сил Сирії", кажуть спостерігачі.
Наступ на бойовиків ІД у Багузі уповільнився через цивільних

Наступ на бойовиків ІД у Багузі уповільнився через цивільних 17.03.2019

Наступ на позиції "Ісламської держави" в сирійському Багузі знову уповільнився через присутність цивільних, заявив речник "Демократичних сил Сирії". З населеного пункту вже виведено понад 60 тисяч осіб.
Битва за Багуз: ісламісти йдуть в контрнаступ, коаліція завдає авіаударів

Битва за Багуз: ісламісти йдуть в контрнаступ, коаліція завдає авіаударів 13.03.2019

Бойовики "Ісламської держави" здійснили два контрнапади на підрозділи "Демократичних сил Сирії" в Багузі, але були зупинені. Коаліція під проводом США завдала низку авіаударів по позиціях ісламістів в цьому районі.
Битва за Багуз у Сирії майже завершена, бойовики ІД здаються в полон

Битва за Багуз у Сирії майже завершена, бойовики ІД здаються в полон 12.03.2019

Близько 2000 людей, серед яких багато бойовиків "Ісламської держави", здалися в полон у населеному пункті Багуз, повідомили в "Демократичних силах Сирії".
Битва за Багуз: курди поновили наступ після завершення ультиматуму для бойовиків

Битва за Багуз: курди поновили наступ після завершення ультиматуму для бойовиків 10.03.2019

У останньому прихистку бойовиків "Ісламської держави" в Сирії майже не лишилося цивільних, стверджують у "Демократичних силах Сирії".
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