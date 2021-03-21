Демократичні сили Сирії – військовий альянс збройної опозиції в Сирії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демократичні сили Сирії". "Демократичні сили Сирії" було створено у грудні 2015 року. До складу цього альянсу входять курдські загони, арабські опозиційні групи, котрі входять до Сирійської арабської опозиції, ассирійські вірменські та туркменські загони. Його учасники борються проти "Ісламської держави" та, за власними твердженнями, виступають за створення секулярної, демократичної та федеральної Сирії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.