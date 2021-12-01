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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демографія".
Українців стає менше. І COVID-19 - далеко не головна причина. У 2020 році, за даними Держстату, населення України зменшилося на 314 тисяч. Які причини? І чому прогнозуть лише 17, 5 млн українців до 2100 року?
Греція масово та насильно відправляє біженців до Туреччини. Як в Італії винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Румуни про нелюдські умови праці на м'ясокомбінаті в Німеччині. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл.
В Італії медпрацівників винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл. Греція масово відправляє біженців до Туреччини.
Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.