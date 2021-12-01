Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Демографія

Демографія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Демографія".

Українців буде лише 35 мільйонів? (01.12.2021) 01.12.2021

За даними ООН, Україна серед лідерів за темпами скорочення населення. За прогнозом, до 2050 року українців залишиться лише 35 мільйонів. Що необхідно зробити, аби завадити такому стрімкому скороченню населення? 
ООН: населення України може скоротитись до 35 мільйонів за 30 років

ООН: населення України може скоротитись до 35 мільйонів за 30 років 28.11.2021

За даними ООН, Україна опинилась серед лідерів за темпами скорочення населення в світі. За прогнозом, до 2025 року, воно зменшиться до 35 мільйонів.
Експертка: За кордоном проживають від трьох до п'яти мільйонів українців

Експертка: За кордоном проживають від трьох до п'яти мільйонів українців 20.07.2021

Причиною еміграції українців є не лише фінансове питання, вказує директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.
Щоб не працювати понаднормово. Чи перейде Японія на чотириденку?

Щоб не працювати понаднормово. Чи перейде Японія на чотириденку? 29.06.2021

Японська влада закликає підприємців дозволити працівникам працювати чотири замість п'яти днів у тиждень. Це має допомогти вирішити економічні та демографічні проблеми країни.
Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?

Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі? 20.05.2021

Так званих ізраїльських арабів - або палестинців, які проживають на території єврейської держави, - втягують у конфлікт активніше, ніж раніше. Причини тут як економічні, так і політичні.
Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу

Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу 15.03.2021

Рівень народжуваності в Італії і так був одним із найнижчих у Європі. Пандемія коронавірусу, схоже, лише посилила цей тренд. У причинах розбирався Бернд Ріґерт. Репортаж DW з Бергамо.

Мінус 300 тисяч українців: чому населення України скорочується швидкими темпами (19.02.2021) 19.02.2021

Українців стає менше. І COVID-19 - далеко не головна причина. У 2020 році, за даними Держстату, населення України зменшилося на 314 тисяч. Які причини? І чому прогнозуть лише 17, 5 млн українців до 2100 року?

Чому німкені "пізно" народжують першу дитину (09.12.2020) 09.12.2020

Ще 30 років тому німецькі жінки народжували першу дитину у 27-28 років. Тепер вік мам і татусів первістків у Німеччині в середньому 31,5 та 34,6 років відповідно. Чому німці не поспішають заводити дітей?

Німці стають батьками у дедалі старшому віці

Німці стають батьками у дедалі старшому віці 16.10.2020

Жінки і чоловіки у Німеччині все пізніше стають батьками. Середній вік чоловіків при народженні дитини минулого року становив 34,6 року, жінок - 31,5 року.
Як працює пенсійна система в Німеччині в умовах старіння суспільства

Як працює пенсійна система в Німеччині в умовах старіння суспільства 08.10.2020

Старіння населення - виклик для податкової системи не лише в Україні. Без серйозних змін та реформ не обійтися. Як за таких умов намагається зберегти солідарну пенсійну систему Німеччина?
Німці й народжуваність: дітей дедалі менше, а літніх людей більшає

Німці й народжуваність: дітей дедалі менше, а літніх людей більшає 04.08.2020

2019 року в ФРН зафіксували незначне скорочення показників народжуваності. Демографічна ситуація в країні погіршується, а прогнози не віщують нічого доброго.
26 відсотків жителів Німеччини мають міграційне походження

26 відсотків жителів Німеччини мають міграційне походження 28.07.2020

У 2019 році кількість людей з міграційним походженням у Німеччині зросла до 21,2 мільйона осіб. Загалом частка жителів країни з міграційним походженням складає 26 відсотків.

Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - "Європа у фокусі" (06.07.2020) 06.07.2020

Греція масово та насильно відправляє біженців до Туреччини. Як в Італії винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Румуни про нелюдські умови праці на м'ясокомбінаті в Німеччині. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл.
Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - Європа у фокусі (відео)

Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - "Європа у фокусі" (відео) 06.07.2020

В Італії медпрацівників винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл. Греція масово відправляє біженців до Туреччини.

Протести на місцевих виборах у РФ - Європа у фокусі (відео)

Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
Інші статті