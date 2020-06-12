Делегація КНДР заявила про провал ядерних переговорів зі США

Представники КНДР заявили, що США не виправдали очікувань на переговорах, не запропонувавши, попри обіцянки, нічого нового.
Представники делегації Північної Кореї заявили про припинення ядерних переговорів із Сполученими Штатами невдовзі після їхнього відновлення у Швеції в суботу, 5 жовтня.
Голова делегації КНДР Кім Мен Гіл наголосив, що США не виправдали очікувань Пхеньяна. "США пробудили очікування, заявивши про такі пропозиції як гнучкий підхід, нові методи та креативні рішення, але вони дуже розчарували і загасили наш ентузіазм щодо проведення переговорів, бо нічого не запропонували", - цитує агенція Reuters голову делегації КНДР.
Це була перша зустріч представників обох країн на робочому рівні після домовленості президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина про відновлення переговорів стосовно ядерної програми Пхеньяна у червні цього року. Державний секретар США Майк Помпео раніше цього дня заявив, що на переговорах у Швеції потрібно виконати великий обсяг роботи, аби спробувати вийти з глухого кута.
За підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі, був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що пройшов у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон "Сохе" і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки.
28 лютого цього року другий в історії саміт між лідерами США та КНДР, який відбувався у в'єтнамському Ханої, завершився без жодних домовленостей. Після нього Майк Помпео заявив, що Вашингтон очікує "повернення за стіл переговорів для продовження цієї розмови". Однак у КНДР пригрозили припинити переговори, якщо Вашингтон "не змінить свій підхід до санкцій проти Пхеньяна". Під час спонтанної зустрічі лідерів США та КНДР наприкінці червня було вирішено відновити переговори.