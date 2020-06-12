 Делегація КНДР заявила про провал ядерних переговорів зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2019

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Новини

Делегація КНДР заявила про провал ядерних переговорів зі США

Представники КНДР заявили, що США не виправдали очікувань на переговорах, не запропонувавши, попри обіцянки, нічого нового.

Представники КНДР заявили про провал ядерних переговорів із США у Швеції

Представники КНДР заявили про провал ядерних переговорів із США у Швеції

Представники делегації Північної Кореї заявили про припинення ядерних переговорів із Сполученими Штатами невдовзі після їхнього відновлення у Швеції в суботу, 5 жовтня.

Голова делегації КНДР Кім Мен Гіл наголосив, що США не виправдали очікувань Пхеньяна. "США пробудили очікування, заявивши про такі пропозиції як гнучкий підхід, нові методи та креативні рішення, але вони дуже розчарували і загасили наш ентузіазм щодо проведення переговорів, бо нічого не запропонували", - цитує агенція Reuters голову делегації КНДР.

DW.COM

КНДР поки що не запропонувала конкретних кроків, на які готова піти заради скасування санкцій, заявив Майк Помпео. (01.03.2019)

Пхеньян погрожує припинити переговори з Вашингтоном щодо денуклеаризації, оскільки той не вживає заходів для скасування санкцій, заявили в МЗС КНДР. Втім, у США сподіваються на відновлення переговорів. (15.03.2019)

Президент США та лідер КНДР потисли один одному руку над демаркаційною лінією. А потім Дональд Трамп став першим з чинних президентів США, який ступив на територію Північної Кореї. (30.06.2019)

Це була перша зустріч представників обох країн на робочому рівні після домовленості президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина про відновлення переговорів стосовно ядерної програми Пхеньяна у червні цього року. Державний секретар США Майк Помпео раніше цього дня заявив, що на переговорах у Швеції потрібно виконати великий обсяг роботи, аби спробувати вийти з глухого кута.

За підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі, був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що пройшов у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон "Сохе" і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки.

28 лютого цього року другий в історії саміт між лідерами США та КНДР, який відбувався у в'єтнамському Ханої, завершився без жодних домовленостей. Після нього Майк Помпео заявив, що  Вашингтон очікує "повернення за стіл переговорів для продовження цієї розмови". Однак у КНДР пригрозили припинити переговори, якщо Вашингтон "не змінить свій підхід до санкцій проти Пхеньяна". Під час спонтанної зустрічі лідерів США та КНДР наприкінці червня було вирішено відновити переговори.  

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

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США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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