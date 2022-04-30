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Декомунізація - процес подолання наслідків комуністичної ідеології.
Процес декомунізації в Україні регулюється відповідним пакетом законів, ухвалених Верховною Радою України 9 квітня 2015 року. Серед іншого на законодавчому рівні засуджується комуністичний та націонал-соціалістичний режими та забороняється пропаганда їхньої символіки, відкривається доступ до архівів репресивних органів 1917-1991 років. Внаслідок декомунізації в Україні заборонена діяльність Комуністичної партії. У межах декомунізації в Україні були перейменовані населені пункти та вулиці, назви яких були пов'язані з комуністичним минулим, демонтовані комуністичні пам'ятники.
На Донбасі незабаром з'явиться Нью-Йорк. Парламентський комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді повернути селищу Новгородське історичну назву. Перейменування містечка кілька років добивалася місцева влада та активісти. Журналісти DW неодноразово відвідували прифронтове селище. Ось як виглядає донбаський Нью-Йорк.
Чи варто зберігати колишні комуністичні пам'ятники як частину історичної спадщини країни? Чи краще все знищити? У Болгарії саме відновлюють один з найбільших комуністичних монументів у Східній Європі. Хто і навіщо?