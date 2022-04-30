Декомунізація - процес подолання наслідків комуністичної ідеології.

Процес декомунізації в Україні регулюється відповідним пакетом законів, ухвалених Верховною Радою України 9 квітня 2015 року. Серед іншого на законодавчому рівні засуджується комуністичний та націонал-соціалістичний режими та забороняється пропаганда їхньої символіки, відкривається доступ до архівів репресивних органів 1917-1991 років. Внаслідок декомунізації в Україні заборонена діяльність Комуністичної партії. У межах декомунізації в Україні були перейменовані населені пункти та вулиці, назви яких були пов'язані з комуністичним минулим, демонтовані комуністичні пам'ятники.