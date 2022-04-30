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Декомунізація

Декомунізація - процес подолання наслідків комуністичної ідеології.

Процес декомунізації в Україні регулюється відповідним пакетом законів, ухвалених Верховною Радою України 9 квітня 2015 року. Серед іншого на законодавчому рівні засуджується комуністичний та націонал-соціалістичний режими та забороняється пропаганда їхньої символіки, відкривається доступ до архівів репресивних органів 1917-1991 років. Внаслідок декомунізації в Україні заборонена діяльність Комуністичної партії. У межах декомунізації в Україні були перейменовані населені пункти та вулиці, назви яких були пов'язані з комуністичним минулим, демонтовані комуністичні пам'ятники.

Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, ярмо залишилося

Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, "ярмо" залишилося 30.04.2022

У Києві з публічного простору прибирають пам'ятники та монументи радянської доби та все, що пов'язано з російською культурою. До чого може призвести "тотальна культурна зачистка"?
У центрі Києва демонтували радянський монумент дружби народів

У центрі Києва демонтували радянський монумент "дружби народів" 26.04.2022

Саму Арку дружби народів мер Києва Віталій Кличко пропонує перейменувати на Арку свободи українського народу.
Олена Стяжкіна: Нові капітали, або Окуляри на декольте

Олена Стяжкіна: Нові капітали, або Окуляри на декольте 07.10.2021

"Воїни знають, який командир не зрадить й приведе до перемоги. Як знають і про того, який у разі чого накиває п'ятами", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.

Французьке село, де переміг комунізм (07.09.2021) 07.09.2021

На півдні Франції є селище, де на виборах досі незмінно перемагають комуністи. Востаннє вони набрали понад 90 відсотків голосів, тоді як у середньому по Франції лише 3%. У чому особливість цього французького "острівця комунізму"?

Нью-Йорк в Україні: селищу на лінії фронту повернули історичну назву (02.07.2021) 02.07.2021

Перейменування містечка кілька років добивалася місцева влада та активісти. Журналісти DW неодноразово відвідували прифронтове селище. Ось як виглядає донбаський Нью-Йорк.
Верховна Рада перейменувала селище Новгородське на Нью-Йорк

Верховна Рада перейменувала селище Новгородське на Нью-Йорк 01.07.2021

Український парламент повернув селищу в Донецькій області історичну назву. Новгородське називалося Нью-Йорком до 1951 року.
Суд у Києві знову повернув проспект Бандери - адвокат

Суд у Києві знову повернув проспект Бандери - адвокат 22.04.2021

Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення ОАСК про незаконність перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

Аеропорт Дніпропетровськ перейменували на Дніпро

Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро" 08.04.2021

Тепер жителі Дніпра і області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий аеропорт.
Нью-Йорк на Донбасі: навіщо прифронтовому селищу американська назва?

Нью-Йорк на Донбасі: навіщо прифронтовому селищу американська назва? 12.02.2021

Селищу Новгородське, що неподалік від окупованої Горлівки, планують повернути історичну назву - Нью-Йорк. Звідки у донбаського містечка американське ім'я та до чого в цій історії німці - у матеріалі DW.

Донбаський Нью-Йорк: Новгородському повернуть історичну назву (05.02.2021) 05.02.2021

На Донбасі незабаром з'явиться Нью-Йорк. Парламентський комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді повернути селищу Новгородське історичну назву. Перейменування містечка кілька років добивалася місцева влада та активісти. Журналісти DW неодноразово відвідували прифронтове селище. Ось як виглядає донбаський Нью-Йорк.
У Львові відкрили провадження за шапку з серпом і молотом

У Львові відкрили провадження за шапку з серпом і молотом 29.12.2020

19-річному киянину загрожує до п'яти років позбавлення волі за використання комуністичної символіки на одязі. Він зайшов у кав'ярню у Львові у шапці з серпом і молотом.

Декомунізація навпаки: чому в Болгарії відновлюють комуністичну пам’ятку (19.10.2020) 19.10.2020

Чи варто зберігати колишні комуністичні пам'ятники як частину історичної спадщини країни? Чи краще все знищити? У Болгарії саме відновлюють один з найбільших комуністичних монументів у Східній Європі. Хто і навіщо?
Радянська мозаїка в Україні: у Німеччині вийшов новий альбом (фото)

Радянська мозаїка в Україні: у Німеччині вийшов новий альбом (фото) 30.06.2020

У Німеччині виходить уже другий альбом, присвячений радянській мозаїці в Україні. Вона є на стінах побудованих за часів СРСР житлових будинків, заводів, палаців культури.
Альбом про радянську мозаїку в Україні

Альбом про радянську мозаїку в Україні 30.06.2020

У Німеччині виходить уже другий альбом, присвячений радянській мозаїці в Україні. Вона є на стінах побудованих за часів СРСР житлових будинків, заводів, палаців культури.

Чому в Німеччині встановили пам'ятник Леніну (22.06.2020) 22.06.2020

Пам'ятник Леніну встановили на заході Німеччині активісти однієї з дрібних лівих партій. Це відбулося в одному з найбідніших міст Німеччини - Ґельзенкірхені - усупереч бажанню міської влади. Дивіться, чому так сталося.
Антон Дробович: Національну пам'ять не варто перетворювати на пропаганду

Антон Дробович: "Національну пам'ять не варто перетворювати на пропаганду" 18.12.2019

Що буде із декомунізацією? Як варто підходити до опрацювання історії? Новий керівник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів в інтерв'ю DW про перші кроки на посаді.

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