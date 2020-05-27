Деканоідзе про реформу Нацполіції: Треба прибрати всю верхівку

Ексочільниця Національної поліціяї Хатія Деканоідзе, яка брала безпосередню участь у реформі Нацполіції у 2015-16 роках, вважає, що реформувати поліцію необхідно було до кінця - не лише патрульну, а й кримінальну, яка є найважливішою, але Україна втратила дуже багато часу.

Про це вона заявила в інтерв’ю DW, коментуючи черговий скандал, який сколихнув українське суспільство, коли двох поліцейських з Київської області звинуватили у зґвалтуванні та тортурах.

"Коли ми почали реформувати патрульну поліцію, це була перша хвиля реформ… Але після першої хвилі, реформи патрульної поліції, більше нічого не було. Я думаю, що якщо не до кінця довести реформу поліції, то (...) в українському суспільстві виникне багато питань", - наголосила Деканоідзе.

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Не доведена до кінця реформа

Вона також пояснила, що після реформи патрульної поліції необхідно було не зупинятися, а реформувати кримінальну поліцію, тоді можна було б завадити поверненню в систему старих методів міліції.

"Почасти я все ж вважаю, що патрульна поліція стала новою поліцією. Тому що це була перша реформа в Україні після Майдану, яку реально відчули люди. Я не хочу сказати, що ми втратили момент… Але Україна втратила дуже багато часу. Треба було реформувати поліцію до кінця - не лише патрульну, а й кримінальну", - вважає Деканоідзе.

"Кримінальна поліція - це найважливіше. Адже вона була замішана в корупції, в рекеті, у випадках, коли реально йшла проти суспільства. І вийшло, що поліцейські уявляють собі, що працюють чесно, але стара система повертається. Постійно! Совкова система нікуди не поділася", - пояснила ексочільниця Нацполіції.

"Треба прибрати всю верхівку"

Деканоідзе також заявила, що для знищення "совкової системи" в правоохоронних органах однієї реформи замало. Необхідно також прибрати всю верхівку.

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"Для того, щоб вигнати совкову систему з правозахисної системи, як ми це проходили в Грузії, треба прибрати всю верхівку, в якій існує таке ставлення, що система прикриває своїх, не хоче реформуватися, демонструє фасадні реформи", - вважає Деканоідзе.

Вона пояснила, що під "верхівкою" має на увазі всю політичну еліту країни, яка стоїть на заваді змінам. "Це парламент. Верховна Рада, яка може ухвалювати закони, які дуже необхідні для роботи правоохоронців. Це, звичайно, президент, прем'єр, політична команда, міністри. Всі повинні розуміти, що якщо не позбутися совкової структури, то знову втратимо час", - заявила ексочільниця Нацполіції.

Напередодні, 26 травня, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави двом поліцейським Кагарлицького відділу поліції Київської області, які підозрюються у зґвалтуванні та катуванні жінки у службовому кабінеті.