Деканоідзе про реформу Нацполіції: Треба прибрати всю верхівку
Ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоідзе вважає, що для завершення реформи треба прибрати всю політичну верхівку країни.
Ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе
Ексочільниця Національної поліціяї Хатія Деканоідзе, яка брала безпосередню участь у реформі Нацполіції у 2015-16 роках, вважає, що реформувати поліцію необхідно було до кінця - не лише патрульну, а й кримінальну, яка є найважливішою, але Україна втратила дуже багато часу.
Про це вона заявила в інтерв’ю DW, коментуючи черговий скандал, який сколихнув українське суспільство, коли двох поліцейських з Київської області звинуватили у зґвалтуванні та тортурах.
"Коли ми почали реформувати патрульну поліцію, це була перша хвиля реформ… Але після першої хвилі, реформи патрульної поліції, більше нічого не було. Я думаю, що якщо не до кінця довести реформу поліції, то (...) в українському суспільстві виникне багато питань", - наголосила Деканоідзе.
Вона також пояснила, що після реформи патрульної поліції необхідно було не зупинятися, а реформувати кримінальну поліцію, тоді можна було б завадити поверненню в систему старих методів міліції.
"Почасти я все ж вважаю, що патрульна поліція стала новою поліцією. Тому що це була перша реформа в Україні після Майдану, яку реально відчули люди. Я не хочу сказати, що ми втратили момент… Але Україна втратила дуже багато часу. Треба було реформувати поліцію до кінця - не лише патрульну, а й кримінальну", - вважає Деканоідзе.
"Кримінальна поліція - це найважливіше. Адже вона була замішана в корупції, в рекеті, у випадках, коли реально йшла проти суспільства. І вийшло, що поліцейські уявляють собі, що працюють чесно, але стара система повертається. Постійно! Совкова система нікуди не поділася", - пояснила ексочільниця Нацполіції.
"Треба прибрати всю верхівку"
Деканоідзе також заявила, що для знищення "совкової системи" в правоохоронних органах однієї реформи замало. Необхідно також прибрати всю верхівку.
"Для того, щоб вигнати совкову систему з правозахисної системи, як ми це проходили в Грузії, треба прибрати всю верхівку, в якій існує таке ставлення, що система прикриває своїх, не хоче реформуватися, демонструє фасадні реформи", - вважає Деканоідзе.
Вона пояснила, що під "верхівкою" має на увазі всю політичну еліту країни, яка стоїть на заваді змінам. "Це парламент. Верховна Рада, яка може ухвалювати закони, які дуже необхідні для роботи правоохоронців. Це, звичайно, президент, прем'єр, політична команда, міністри. Всі повинні розуміти, що якщо не позбутися совкової структури, то знову втратимо час", - заявила ексочільниця Нацполіції.
Напередодні, 26 травня, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави двом поліцейським Кагарлицького відділу поліції Київської області, які підозрюються у зґвалтуванні та катуванні жінки у службовому кабінеті.
Круті "тачки" німецької поліції
Розповідь про поліцейську техніку у Німеччині ми почнемо з почесного ескорту. Глав держав під час офіційних візитів до ФРН супроводжують 15 німецьких мотоциклістів на BMW. Під час неофіційних - 7. За протоколом, ескорти також передбачені очільникам іноземних парламентів, головам урядів та МЗС - 3, 5 або 7 мотоциклів у залежності від статусу візиту.
Круті "тачки" німецької поліції
Патрульні поліцейські у Німеччині їздять на седанах, універсалах і мікроавтобусах різних виробників. Основним кольором кузова протягом довгого часу був білий, але потім стали також замовляти машини сріблястого лакування, які після оновлення автопарку легше продати. Другим кольором в комбінаціі раніше був зелений, але потім в Німеччині перейшли на синій - рекомендований як стандартний у ЄС.
Круті "тачки" німецької поліції
Для прихованого патрулювання на автобанах поліція має спеціально обладнані потужні автомобілі, здатні наздогнати будь-яку спортивну машину. У потоці вони певний час нічим себе не видають, поки не буде зафіксовано правопорушення. А ось часи, коли в Німеччині можна було побачити такі поліцейські Porsche, вже давно минули. Цей списали в 2007 році. Втім ...
Круті "тачки" німецької поліції
.. Деякі поліцейські на таких машинах все ж їздять, але лише не справжні, а ті, що несуть службу в популярному автодорожньому серіалі німецької телекомпанії RTL про спецзагін "Кобра 11" (Alarm für Cobra 11). Це спортивний кросовер Porsche Cayenne.
Круті "тачки" німецької поліції
У містах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вже з'явилися поліцейські електромобілі Renault Twizy. Вони призначені для кур'єрських поїздок. Проте цими новинками світового автопрому "електрифікація" німецької поліції не закінчується.
Круті "тачки" німецької поліції
У деяких містах Німеччини можна зустріти поліцейських на електроскутерах - зокрема, у гессенському Касселі.
Круті "тачки" німецької поліції
На цій фотографії - перший в Німеччині поліцейський електроцикл моделі Zero FX. Він використовується на острові Боркум - популярному курорті на Північному морі.
Круті "тачки" німецької поліції
Завершуючи тему двохколесних транспортних засобів, зауважимо, що в Німеччині також зустрінеш спеціальні поліцейські патрулі на велосипедах. Багато німецьких велосипедистів їздять як заманеться, тож велополіцейським вистачає роботи.
Круті "тачки" німецької поліції
А тепер здіймаємось у небо ... У Німеччині є більше сотні поліцейських гелікоптерів. Велика частина з них перебуває у розпорядженні федеральної поліції (Bundespolizei) - 62, інші - у різних федеральних землях: наприклад, 8 - в Баварії, 6 - в Баден-Вюртемберзі, 2 - у Тюрінгії ...
Круті "тачки" німецької поліції
Частина завдань, заради яких раніше доводилося піднімати у повітря поліцейські гелікоптери, тепер вирішується за допомогою дронів. Їх використовують, наприклад, для вивчення місць злочинів чи пригод, пошуку зниклих людей, а також для спостереження за масовими заходами. На відміну від військових дронів, поліцейські мультикоптери не озброєні.
Круті "тачки" німецької поліції
Що з річками та озерами? Одна з останніх новинок - такі гідроцикли, які зараз випробовує поліція у Гамбурзі. Вони призначені для швидкого реагування у разі терористичних актів або інших надзвичайних ситуацій на річках Ельба або Альстер.
Круті "тачки" німецької поліції
На відміну від нових гідроциклів, такі катери вже давно у розпорядженні німецької поліції. Цей служить на Рейні у місті Дуйсбург, де розміщений найбільший річковий порт Європи. Він оснащений 560-сильним двигуном та може розганятися до 60 кілометрів на годину.
Круті "тачки" німецької поліції
Завершимо огляд спецтехнікою. 17-тонний бронеавтомобіль спецназу Survivor R розрахований на десятьох людей, включаючи водія. Вартість в залежності від комплектації - від 300 до 500 тисяч євро.
Круті "тачки" німецької поліції
Такі машини виробляє американська фірма Patriot 3. Ця фотографія була зроблена в 2017 році в Кельні перед початком обшуку в одному з тамтешніх мотоклубів, на територію якого через міцні залізні ґрати поліцейські потрапили завдяки висувній гідравлічній рампі. Ця машина також може використовуватися для штурму захоплених літаків.
Круті "тачки" німецької поліції
А цей гігант - поліцейський водомет WAWE 10. Перша така модель надійшла на озброєння німецької поліції у 2010 році. Усього замовлено півсотні WAWE 10 вартістю 900 тисяч євро кожен. Останній повинен бути переданий поліції в наступному році. Водомети оснащені 400-сильним двигуном і баками на 10 тисяч літрів води.