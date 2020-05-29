Хатія Деканоідзе - керівниця Національної поліції України з 2015 по 2016 роки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хатія Деканоідзе".

В Україні Хатія Деканоїдзе впродовж одного року - 2015-го до 2016-го - очолювала Національну поліцію. У цей час вона брала безпосередню участь у реформі українських правоохоронних органів. 2017 року Хатія Деканоідзе повернулась до Грузії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.