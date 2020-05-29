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Хатія Деканоідзе

Хатія Деканоідзе - керівниця Національної поліції України з 2015 по 2016 роки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хатія Деканоідзе".

В Україні Хатія Деканоїдзе впродовж одного року - 2015-го до 2016-го - очолювала Національну поліцію. У цей час вона брала безпосередню участь у реформі українських правоохоронних органів. 2017 року Хатія Деканоідзе повернулась до Грузії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Проблема Зеленського - Аваков і нереформована поліція

Коментар: Проблема Зеленського - Аваков і нереформована поліція 29.05.2020

Відсутність реакції Володимира Зеленського на безчинства поліції в українському містечку Кагарлик вказує на слабкість президента, яка може йому дорого коштувати, вважає Сергій Руденко.
Ексочільниця Нацполіції Хатія Деканоідзе: Реформу поліції не довели до кінця (відео)

Ексочільниця Нацполіції Хатія Деканоідзе: Реформу поліції не довели до кінця (відео) 27.05.2020

Свавілля поліцейських - наслідок незавершеної реформи поліції, вважає Хатія Деканоідзе. "Совкова система нікуди не поділася", - заявила в екслюзивному інтерв'ю DW колишня очільниця Нацполіції України.

Хатія Деканоідзе: Треба було реформувати поліцію до кінця (27.05.2020) 27.05.2020

Про свавілля поліцейських, незавершену реформу поліції, одноосібний вплив на правоохоронну систему, спільного ворога України та Грузії, а також реформаторство Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW розповіла ексочільниця Національної поліції Хатія Деканоідзе.
Деканоідзе про реформу Нацполіції: Треба прибрати всю верхівку

Деканоідзе про реформу Нацполіції: Треба прибрати всю верхівку 27.05.2020

Ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоідзе вважає, що для завершення реформи треба прибрати всю політичну верхівку країни.
Їх гучно пішли: 5 топ-відставок в Україні

Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні 08.06.2018

Міністр фінансів України Олександр Данилюк - не перший у "постмайданний" час, хто втрачає посаду зі скандалом. DW зібрала п’ятірку топ-посадовців, які пішли, як вони кажуть, через тиск та нарікання на корупцію.
На посаду голови Нацполіції України претендують 64 особи

На посаду голови Нацполіції України претендують 64 особи 13.01.2017

Нацполіція назвала осіб, які претендують на посаду її голови. У п'ятьох кандидатів немає вищої юридичної освіти.

Грузини йдуть з владних кабінетів в Україні: як реагують у Європі? (15.11.2016) 15.11.2016

Стара система витісняє грузинських реформаторів, бо не може їх контролювати, кажуть експерти в Європі.

Відставка Деканоідзе: реакція Заходу (14.11.2016) 14.11.2016

Які наслідки відставки Хатії Деканоідзе з посади голови Нацполіції України? Експертна оцінка Інституту європейської політики у Берліні. 3 запитання - 3 відповіді.

Деканоідзе пішла у відставку з посади голови Національної поліції України

Деканоідзе пішла у відставку з посади голови Національної поліції України 14.11.2016

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прийняв відставку Деканоідзе та заявив, що в. о. голови Нацполіції буде Вадим Троян.
Українська поліція: брак кадрів під час реформ

Українська поліція: брак кадрів під час реформ 08.11.2016

На тлі відставки губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі майже непоміченим лишилося те, як пішов керівник обласної поліції Гіоргі Лорткіпанідзе. А озвучені причини цієї відставки змушують замислитися.
Суд визнав законною процедуру атестації українських правоохоронців

Суд визнав законною процедуру атестації українських правоохоронців 30.09.2016

Глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе повідомила про завершення судового розгляду щодо законності наказу, який регулює процедуру атестації поліцейських.
Аваков пропонує запровадити імператив презумпції правоти поліцейського

Аваков пропонує запровадити імператив презумпції правоти поліцейського 26.09.2016

За словами Арсена Авакова, МВС готує пакет законопроектів, серед яких - норма про запровадження імперативу презумпції правоти поліцейського. Пропозиція пролунала після вбивства у Дніпрі двох правоохоронців.
Деканоідзе: Підозрюваний у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі був бійцем роти Торнадо

Деканоідзе: Підозрюваний у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі був бійцем роти "Торнадо" 25.09.2016

Підозрюваний Олександр Пугачов перебував у розшуку за вчинення інших тяжких злочинів.
Криве Озеро і переатестація поліції: нова вивіска, стара міліція

Криве Озеро і переатестація поліції: нова вивіска, стара міліція 26.08.2016

Поліцейських з Кривого Озера, яких звинувачують у жорстокому вбивстві місцевого жителя, взяли під варту, а райвідділок повністю розформували. Після гучного злочину селище чекає на покарання винних.
Аваков обіцяє кадрові зміни в поліції через події в Кривому Озері

Аваков обіцяє кадрові зміни в поліції через події в Кривому Озері 25.08.2016

Після загибелі чоловіка під час затримання поліцейьськими на Миколаївщині у МВС обіцяють широкі кадрові зміни. Для охорони правопорядку до Кривого Озера відрядили додаткові сили правоохоронців.
Аваков: МВС планує завершити атестацію поліцейських до кінця літа

Аваков: МВС планує завершити атестацію поліцейських до кінця літа 13.07.2016

Міністерство внутрішніх справ України планує завершити атестацію поліцейських до кінця літа цього року. Третина керівного складу поліції не пройшла атестації, повідомив очільник відомства Арсен Аваков.
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