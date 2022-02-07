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"Дегенеративне мистецтво" - так націонал-соціалісти в Німеччині в 1933 році затаврували авангардне мистецтво.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дегенеративне мистецтво". Після встановлення в 1933 році в Німеччині нацистської диктатури націонал-соціалісти затаврували авангардне мистецтво всіх напрямів та стилів - від експресіонізму до сюрреалізму - як "дегенеративне мистецтво". Відповідні роботи вилучали з музеїв та галерей, відбирали в приватних колекціонерів. Потім вилучені таким чином твори мистецтва продавали за валюту в інші країни або знищували. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Два роки тому мистецький світ сколихнула сенсаційна знахідка. У лютому 2012 року в квартирі 80-річного пенсіонера Корнеліуса Ґурлітта в Мюнхені було знайдено майже 1300 творів так званого дегенеративного мистецтва. цього тижня нарешті вдалося досягти консенсусу. Корнеліус Ґурлітт підписав угоду з урядом Німеччини, висловивши готовність повернути картини,якщо буде встановлено колишніх власників.