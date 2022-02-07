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Дегенеративне мистецтво

"Дегенеративне мистецтво" - так націонал-соціалісти в Німеччині в 1933 році затаврували авангардне мистецтво.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дегенеративне мистецтво". Після встановлення в 1933 році в Німеччині нацистської диктатури націонал-соціалісти затаврували авангардне мистецтво всіх напрямів та стилів - від експресіонізму до сюрреалізму - як "дегенеративне мистецтво". Відповідні роботи вилучали з музеїв та галерей, відбирали в приватних колекціонерів. Потім вилучені таким чином твори мистецтва продавали за валюту в інші країни або знищували. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Колишня бензоколонка у Берліні стане музеєм

Колишня бензоколонка у Берліні стане музеєм 07.02.2022

У Берліні з'явиться новий музей художника, графіка та карикатуриста Жоржа Ґросса, який народився та помер у Берліні, але багато років жив та працював у США.
Як емісар Гітлера збирав шедеври для Музею фюрера

Як емісар Гітлера збирав шедеври для "Музею фюрера" 04.08.2020

Ганс Поссе був мистецтвознавцем і директором Дрезденської картинної галереї. А крім того - спеціальним уповноваженим "фюрера" з нацистського "трофейного мистецтва".
Чому нацисти забороняли дегенеративну музику

Чому нацисти забороняли "дегенеративну музику" 25.05.2018

80 років тому націонал-соціалісти відкрили виставку під назвою "Дегенеративна музика". Проте однією виставкою справа не обмежилася: композиторів ув’язнювали і вбивали, а виконання їхніх творів заборонили.
Викрадене мистецтво колекції Ґурлітта у Бонні та Берні

Викрадене мистецтво "колекції Ґурлітта" у Бонні та Берні 03.11.2017

Виставки картин з так званої "колекції Ґурлітта" відкрилися одразу у двох містах - Берні та Бонні. Доробки з унікальної колекції поціновувачі прекрасного побачать уперше.

Швейцарський музей погодився прийняти колекцію Ґурлітта

Швейцарський музей погодився прийняти колекцію Ґурлітта 25.11.2014

Німецький колекціонер, який помер у травні цього року, заповів зібрані картини швейцарському музею. Серед них - шедеври, відібрані або продані під тиском "третього рейху".
У Мюнхені помер власник сенсаційної колекції загублених картин Ґурлітт

У Мюнхені помер власник сенсаційної колекції загублених картин Ґурлітт 06.05.2014

Власник сенсаційної колекції понад тисячі картин, багато з яких вважали загубленими, Коернеліус Ґурлітт помер у віці 81 років у власній квартирі в Мюнхені. Пошук первинних власників творів продовжується.

Втрачене мистецтво: чи знайдуть шедеври з колекції Ґурлітта своїх законних власників 17.04.2014

Два роки тому мистецький світ сколихнула сенсаційна знахідка. У лютому 2012 року в квартирі 80-річного пенсіонера Корнеліуса Ґурлітта в Мюнхені було знайдено майже 1300 творів так званого дегенеративного мистецтва. цього тижня нарешті вдалося досягти консенсусу. Корнеліус Ґурлітт підписав угоду з урядом Німеччини, висловивши готовність повернути картини,якщо буде встановлено колишніх власників.
Конфісковані нацистами картини можуть повернути власникам

Конфісковані нацистами картини можуть повернути власникам 27.03.2014

Власник скандальної "мюнхенської колекції" Корнеліус Ґурлітт має намір повернути всі твори, вилучені нацистами у євреїв, колишнім господарям або їхнім нащадкам.
Забудьте про мистецтво, ви ж вижили!

"Забудьте про мистецтво, ви ж вижили!" 11.12.2013

Француз Ліонель Салем сподівається на пізню справедливість. Він вважає, що твори мистецтва, котрі належали його родині, можуть бути серед знайдених нещодавно у Мюнхені.
Сенсаційна знахідка в Мюнхені: історія картин має стати публічною

Сенсаційна знахідка в Мюнхені: історія картин має стати публічною 08.11.2013

Сенсаційна мистецька знахідка в Мюнхені викликає багато запитань. Чому понад рік інформацію про неї утаємничували? Що буде з картинами далі? Інтерв'ю з юристом і мистецтвознавцем Маркусом Штетцелем.

Сенсаційна знахідка у світі мистецтва 06.11.2013

У непримітній квартирі мюнхенського пенсіонера 2012 року виявили майже півтори тисячі творів мистецтва, в тому числі роботи Пікассо, Матисса і Шагала. Багато питань все ще залишаються відкритими.
Казковий скарб з мюнхенської багатоповерхівки шукає своїх власників

Казковий скарб з мюнхенської багатоповерхівки шукає своїх власників 05.11.2013

У Мюнхені виявили колекцію картин сенсаційного масштабу, у тому числі – полотна Пікассо, Матісса та Шагала. Це офіційно підтвердила у вівторок прокуратура. Знайти законних власників картин буде непросто.
Мистецькі детективи: у пошуку конфіскованих нацистами картин

Мистецькі детективи: у пошуку конфіскованих нацистами картин 17.04.2013

От уже десять років берлінські дослідники та студенти розгадують долю конфіскованих за часів націонал-соціалізму творів мистецтва. Із їхньою допомогою вже знайдено твори Дікса, Кольвіц, Марка.