"Дегенеративне мистецтво" - так націонал-соціалісти в Німеччині в 1933 році затаврували авангардне мистецтво.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дегенеративне мистецтво". Після встановлення в 1933 році в Німеччині нацистської диктатури націонал-соціалісти затаврували авангардне мистецтво всіх напрямів та стилів - від експресіонізму до сюрреалізму - як "дегенеративне мистецтво". Відповідні роботи вилучали з музеїв та галерей, відбирали в приватних колекціонерів. Потім вилучені таким чином твори мистецтва продавали за валюту в інші країни або знищували. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.