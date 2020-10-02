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Дебальцеве

Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (відео)

Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (відео) 02.10.2020

Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. DW розпитала його про нову роботу та політичні амбіції.

Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (30.09.2020) 01.10.2020

Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. Чи комплексує за кермом таксі і чи плекає ще політичні амбіції - поділився з DW.
Сергій Жадан: Донецькі

Сергій Жадан: "Донецькі" 09.07.2020

"Cкільки їх, місцевих, розкидано вздовж цієї лінії зіткнення, яка в їхньому випадку проходить не так через простір, як через час, відділяючи від них їхнє минуле - довоєнне, мирне", - Сергій Жадан, спеціально для DW.
Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео)

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?

Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?

Україна поінформувала МКС про позасудові страти військових ЗСУ на Донбасі

Україна поінформувала МКС про позасудові страти військових ЗСУ на Донбасі 05.12.2019

Генпрокуратура направила до Міжнародного кримінального суду докази щодо захоплення дев'яти українських військових та їхнього вбивства під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве.
ОБСЄ повідомила про переміщення військової техніки в Луганську

ОБСЄ повідомила про переміщення військової техніки в Луганську 22.11.2017

Патрулі СММ ОБСЄ зафіксували щонайменше шість військових вантажівок, два бронетранспортери та велику кількість цивільних машин, що прибули до Луганська.
Коментар: Спаринг-партнери для Петра Порошенка

Коментар: Спаринг-партнери для Петра Порошенка 30.01.2017

За два роки до виборів глави української держави вимальовується список претендентів, готових поборотися з Порошенком за президентство. Сергій Руденко про шанси можливих кандидатів.

Три запитання, три відповіді: Гуґ про ескалацію на Сході України (23.12.2016) 23.12.2016

У зоні конфлікту на Сході України стало більше важкого озброєння на 300 відсотків. Про це в інтерв’ю DW сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Гуґ. Найбільше режим тиші порушується на ділянці між Дебальцевим і Світлодарськом.
Гуґ: На 300 відсотків збільшилось важке озброєння на Сході України (відео)

Гуґ: На 300 відсотків збільшилось важке озброєння на Сході України (відео) 23.12.2016

Найбільше режим тиші порушується на ділянці між Дебальцевим і Світлодарськом. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала більше 300 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню.

Київ: У зоні АТО загинули двоє військових, ще одного взято в полон

Київ: У зоні АТО загинули двоє військових, ще одного взято в полон 21.12.2016

За даними Києва, четверо бійців дістали поранення, одного взято в полон під час боїв на Донбасі. Сепаратисти теж повідомляють про втрати.
Сергій Жадан: Коли відбудують мости

Сергій Жадан: Коли відбудують мости 15.11.2016

"Живуть тут, ніби в трирічній облозі, час від часу отримуючи звістки з великої землі. Хоча звістки ці, за великим рахунком, не тішать. Виживають як уміють", - Сергій Жадан, спеціально для DW.
Євгенія Бєлорусець: На Сході України людей кинуто напризволяще

Євгенія Бєлорусець: На Сході України людей кинуто напризволяще 30.01.2016

У Федеральному виставковому залі в Бонні відкрилася виставка стипендіатів Фонду імені Фрідріха Еберта. Серед них - роботи української фотохудожниці Євгенії Бєлорусець, присвячені щоденному життю прифронтового Донбасу.
Представник ОБСЄ про Донбас: Час змінити військову логіку на цивільну

Представник ОБСЄ про Донбас: Час змінити військову логіку на цивільну 10.11.2015

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Гуґ в інтерв'ю DW про відведення озброєнь на Донбасі, гуманітарну ситуацію та перешкоди роботі місії.

Другий етап відведення озброєнь на Донбасі 20.10.2015

Другий етап відведення стосується танків, мінометів і артилерійської зброї малого калібру. Водночас ОБСЄ заявляє, що з обох боків поблизу лінії розмежування досі стоять "Гради".
Діти з Дебальцевого: подорож тривалістю у вісім місяців

Діти з Дебальцевого: подорож тривалістю у вісім місяців 03.09.2015

У січні цього року через обстріли з Дебальцевого вивезли групу дітей. Три тижні вони мали залишатись на Дніпропетровщині, щоб "відпочити від війни" та оздоровитись. Утім, для деяких ця подорож не закінчилась і сьогодні.
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