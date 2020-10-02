Дебальцеве

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Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. DW розпитала його про нову роботу та політичні амбіції.
Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. Чи комплексує за кермом таксі і чи плекає ще політичні амбіції - поділився з DW.
Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?
У зоні конфлікту на Сході України стало більше важкого озброєння на 300 відсотків. Про це в інтерв’ю DW сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Гуґ. Найбільше режим тиші порушується на ділянці між Дебальцевим і Світлодарськом.