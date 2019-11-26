Дві третини німців вважають відносини з США поганими

Кількість німців, які оцінюють відносини між ФРН та США як "погані" чи "дуже погані", складає 64 відсотки. Про це свідчать опубліковані у вівторок, 26 листопада, результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення німецького фонду імені Курта Кьорбера (Körber-Stiftung).

Минулого року кількість песимістично налаштованих щодо трансатлантичних відносин німців була ще вищою і складала 73 відсотки.

Водночас опитані дослідниками американці досить позитивно оцінюють стан відносин між США та ФРН. Близько 70 відсотків респондентів у США вважають відносини з Німеччиною "добрими" чи "дуже добрими".

Серед інших результатів дослідження - той, що лише 55 відсотків німців вважають прозахідний курс необхідним для ФРН. 31 відсоток опитаних виступає за зовнішньополітичний нейтралітет для країни, а сім відсотків навіть вважають необхідним зближення з іншими країнами чи спільнотами держав.

Також понад 52 відсотки опитаних німців готові до подвоєння видатків на оборону та безпеку заради можливості вести більш незалежну від США зовнішню політику. Натомість тільки 22 відсотки підтримують ідею розміщення америанської ядерної зброї на території ФРН.

При порівнянні важливості двосторонніх відносин з США з іншими країнами лише 39 відсотків німців назвали їх важливішими за відносини з Росією та 50 відсотків - за відносини з Китаєм. При цьому 60 відсотків опитаних німців вітають посилення співробітництва Берліна з Пекіном, але лише дев'ять відсотків вважають китайський вплив на Німеччину позитивним.

На запитання про те, яка країна є найважливішим чи другим за важливістю зовнішньополітичним партнером ФРН, 60 відсотків опитаних назвали Францію, 42 відсотки - США, 15 відсотків - Китай та 12 відсотків - Росію.

У Німеччині опитування у вересні цього року провела компанія Kantar Public - під час нього свої відповіді на питання про німецький зовнішньополітичний курс дали 1000 громадян ФРН віком більше 18 років. У США на замовлення Körber-Stiftung дослідження було проведено також у вересні компанією Pew Research Center.