Дві громади УПЦ МП перейшли до помісної церкви

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Олександр (Драбинко) в середу, 19 грудня, провів літургію у Спасо-Преображенському храмі Києва, під час якої він оголосив про перехід до помісної Православної церкви України (ПЦУ).

Як повідомляє "Громадське телебачення", після створення в Україні помісної православної церкви, в УПЦ МП заборонили Олександру (Драбинку) проводити службу в Спасо-Преображенському храмі, адже він вирішив перейти до ПЦУ. Однак парафіяльна рада храму 18 грудня постановила, що Драбинко має право служити у храмі та залишатися його настоятелем.

Ще одна громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ на Буковині. Як повідомляють місцеві ЗМІ, в селі Шишківці Кіцманського району Чернівецької області церковна громада на зборах прийняла рішення про перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, що помісна Православна церква України була створена 15 грудня на об'єднавчому соборі в Києві. Її предстоятелем обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату. Після створення нової церкви УПЦ КП та Українська автокефальна православна церква саморозпустилися.