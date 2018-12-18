 Дві громади УПЦ МП перейшли до помісної церкви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

Дві громади УПЦ МП перейшли до помісної церкви

До Православної церкви України перейшла громада митрополита Олександра (Драбинка) та ще одна парафія на Буковині, які раніше належали до УПЦ МП.

Михайлівський Золотоверхий - кафедральний собор ПЦУ

Михайлівський Золотоверхий - кафедральний собор ПЦУ

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Олександр (Драбинко) в середу, 19 грудня, провів літургію у Спасо-Преображенському храмі Києва, під час якої він оголосив про перехід до помісної Православної церкви України (ПЦУ).

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Предстоятель Православної церкви України також заявив, що новостворена церква не захоплюватиме храми УПЦ МП. (18.12.2018)

Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. (16.12.2018)

Як повідомляє "Громадське телебачення", після створення в Україні помісної православної церкви, в УПЦ МП заборонили Олександру (Драбинку) проводити службу в Спасо-Преображенському храмі, адже він вирішив перейти до ПЦУ. Однак парафіяльна рада храму 18 грудня постановила, що Драбинко має право служити у храмі та залишатися його настоятелем.

Ще одна громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ на Буковині. Як повідомляють місцеві ЗМІ, в селі Шишківці Кіцманського району Чернівецької області церковна громада на зборах прийняла рішення про перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, що помісна Православна церква України була створена 15 грудня на об'єднавчому соборі в Києві. Її предстоятелем  обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату. Після створення нової церкви УПЦ КП та Українська автокефальна православна церква саморозпустилися.

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