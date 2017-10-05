Двічі засуджений у США до довічного ув'язнення німець повернувся до ФРН

Громадянин ФРН Єнс Зерінґ (Jens Söring), засуджений 1990 року в США двічі до довічного ув'язнення, прибув до Німеччини у вівторок, 17 грудня.

Єнса Зерінґа в аеропорту зустріли його родичі та друзі. Засуджений у США син німецьких дипломатів зізнався, що цей день "найкращий" у його житті. "Я такий радий і вдячний", - визнав він, цитує інформагенція dpa.

53-річний Зерінґ загалом 33 роки провів за ґратами у США. Там його звинуватили в подвійному вбивстві батьків його тодішньої дівчини. Спочатку Зерінґ визнав свою провину, але згодом відкликав власне зізнання. Ще й по сьогодні він запевняє, що невинний.

У листопаді цього року влада американського штату Вірджинія вирішила звільнити Зерінґа на поруки та санкціонувала його вислання зі США. Утім, його не помилували і позбавили права в'їзду до США. В Німеччині колишній американський в'язень перебуватиме на волі.

Його друзі та ті, хто його підтримували, подбали в Німеччині про квартиру, мобільний телефон та одяг для Зерінґа. Колишній в'язень запевнив, що хоче спочатку відпочити та поїздити країною, тож поки що не має наміру спілкуватися з журналістами.

Зерінґу також пообіцяли надати курс терапевтичного лікування.