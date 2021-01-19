ДБР: Тупицькому повідомлено про підозру за двома статтями КК

Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що судді Конституційного Суду України і його голові Олександру Тупицькому повідомлено про підозру в завідомо неправдивих свідченнях і підкупі свідка.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з виконувачем обов'язків генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його голови, у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)", - зазначається у повідомленні пресслужби ДБР на сторінці у соцмережі Facebook у вівторок, 19 січня.

У Бюро також заявили, що суддя перешкоджає встановленню істини в кримінальному провадженні, в якому він є підозрюваним, зокрема перешкоджаючи наданню підлеглими документів за запитами органу досудового розслідування і явці осіб за повістками слідчого.

"Більше того, голова КСУ після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце. Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для голови суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов'язані з його участю в кримінальному провадженні", - наголосили в Бюро.

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Крім того, у ДБР додали, що слідчі з дотриманням вимог чинного законодавства України вживають заходів щодо забезпечення виконання указу президента України, згідно з яким голова КСУ протягом двох місяців не має права виконувати повноваження судді Конституційного Суду і його голови та перебувати в приміщенні цього суду.

"Іншим чином, ніж шляхом відсторонення від посади судді КСУ й одночасно його голови, неможливо запобігти ризикам впливу останнього на інших свідків у цьому кримінальному провадженні - співробітників КСУ, перешкоджання наданню ними документів на запит слідчого, явки на допит тощо", - заявили в ДБР.

Як повідомлялося, Управління державної охорони (УДО) України у вівторок, 19 січня, вкотре не допустило главу Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення суду. За словами Олександра Тупицького, такі дії є черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому.

Своєю чергою, в Управлінні державної охорони запевнили, що "діють лише на підставі та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством", посилаючись на указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення Тупицького, а також у зв'язку із зверненням ДБР щодо дотримання положень Конституції України і Кримінально-процесуального кодексу.

Нагадаємо, 28 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. В Офісі президента пояснили, що рішення ухвалене на підставі клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Тупицького від посади строком на два місяці.