 ДБР розслідує вилучення військових приладів з частин Повітряних сил | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ДБР розслідує вилучення військових приладів з частин Повітряних сил

Посадові особи Державного бюро розслідування, причетні до вилучення клістронів з військових частин Повітряних сил, відсторонені від роботи на час розслідування.

Слідчі ДБР вилучили, а потім повернули клістрони військовим частинам Повітряних сил ЗСУ

Слідчі ДБР вилучили, а потім повернули клістрони військовим частинам Повітряних сил ЗСУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних Сил України. Про це у бюро заявили у п'ятницю, 3 липня - на наступний день після того, як командування Повітряних сил заявило, що слідчі ДБР під час обшуків у військових частинах вилучили надвисокочастотні прилади.

На час розслідування посадових осіб, причетних до вилучення техніки, буде відсторонено від займаних посад, повідомили у ДБР. За результатами службового розслідування буде вирішено питання про їхнє подальше звільнення, додали у відомстві.

2 липня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що слідчі ДБР під час обшуків вилучили із зенітних ракетних бригад Повітряних сил, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, військові прилади - клістрони, що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

Міністр оборони України Андрій Таран назвав такі дії ДБР підривом бойової готовності частин протиповітряної оборони. "Неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки та інших зацікавлених структур призвели до підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, створення можливості витоку інформації, яка відноситься до грифованої (таємної - Ред.)", - заявив Таран, якого цитує агенція УНІАН. Ввечері у четвер ДБР повідомило про повернення вилучених клістронів.

Дивитись відео 02:36

Новинки українського озброєння: посилення обороноздатності чи піар? (05.09.2018)

DW.COM

Українські ракетні війська проводять навчання з бойовою стрільбою

Під час навчань військові застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", повідомило командування Повітряних сил. Цьогорічні навчання будуть масштабнішими, ніж минулого року. (05.10.2019)  

Нелегальна зброя в Україні: скільки її та як її вилучити

Оцінити обсяг чорного ринку зброї в Україні не береться ніхто через відсутність методики. Експерти для вирішення проблеми пропонують владі викуповувати нелегальну зброю у громадян. (29.05.2020)  

Реклама

Докладно

Розслідування справи про педофілію в Бергіш-Гладбасі

Що відомо про найбільшу мережу педофілів у ФРН

За даними слідства, онлайн-мережа педофілів налічувала близько 30 тисяч анонімних користувачів. Подробиці - у DW.  

Вугільна електростанція у Єншвальде в землі Бранденбург

Відмова від вугілля у ФРН: Бундестаг ухвалив закон

У Німеччині до 2038 року відключать електростанції, що працюють на бурому та кам'яному вугіллі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  