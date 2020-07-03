ДБР розслідує вилучення військових приладів з частин Повітряних сил

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних Сил України. Про це у бюро заявили у п'ятницю, 3 липня - на наступний день після того, як командування Повітряних сил заявило, що слідчі ДБР під час обшуків у військових частинах вилучили надвисокочастотні прилади.

На час розслідування посадових осіб, причетних до вилучення техніки, буде відсторонено від займаних посад, повідомили у ДБР. За результатами службового розслідування буде вирішено питання про їхнє подальше звільнення, додали у відомстві.

2 липня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що слідчі ДБР під час обшуків вилучили із зенітних ракетних бригад Повітряних сил, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, військові прилади - клістрони, що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

Міністр оборони України Андрій Таран назвав такі дії ДБР підривом бойової готовності частин протиповітряної оборони. "Неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки та інших зацікавлених структур призвели до підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, створення можливості витоку інформації, яка відноситься до грифованої (таємної - Ред.)", - заявив Таран, якого цитує агенція УНІАН. Ввечері у четвер ДБР повідомило про повернення вилучених клістронів.