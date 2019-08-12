ДБР просить про міжнародну допомогу в розслідуванні проти Порошенка

Слідчі Державного бюро розслідувань звертаються за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно колишнього президента України Петра Порошенка. Йдеться про розслідування за фактом вчинення Порошенком у 2014 році умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів, заявив у понеділок, 2 листопада, в.о. директора ДБР Олексій Сухачов. Зокрема, ДБР звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр.

За даними досудового розслідування, зазначені дії були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто Порошенко. Під час реєстрації був наданий його паспорт та вказана його київська адреса.

У реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є Порошенко, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності. В ДБР зазначили, що вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями щодо ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Між Україною та Республікою Панама з 2004 року діє договір про взаємну правову допомогу в кримінальних справах.

Адвокати Порошенка позиваються проти ДБР

Своєю чергою, адвокати Порошенка подають до суду на виконувача обов'язків директора ДБР. Адвокат Ігор Головань повідомив, що згадана ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Після цього була подана заява про її ліквідацію.

"Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно умов довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління "Рошеном", а податки з дивідендів сплачуються в Україні", - написав адвокат на своїй сторінці у Facebook.