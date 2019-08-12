 ДБР просить про міжнародну допомогу в розслідуванні проти Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

ДБР просить про міжнародну допомогу в розслідуванні проти Порошенка

Слідчі мають намір отримати допомогу офшорних країн у розслідуванні справи щодо ймовірного ухилення від сплати податків та відмивання майна Петром Порошенком.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Слідчі Державного бюро розслідувань звертаються за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно колишнього президента України Петра Порошенка. Йдеться про розслідування за фактом вчинення Порошенком у 2014 році умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів, заявив у понеділок, 2 листопада, в.о. директора ДБР Олексій Сухачов. Зокрема, ДБР звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр.

За даними досудового розслідування, зазначені дії були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто Порошенко. Під час реєстрації був наданий його паспорт та вказана його київська адреса.

У реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є Порошенко, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності. В ДБР зазначили, що вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями щодо ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Між Україною та Республікою Панама з 2004 року діє договір про взаємну правову допомогу в кримінальних справах.

Адвокати Порошенка позиваються проти ДБР

Своєю чергою, адвокати Порошенка подають до суду на виконувача обов'язків директора ДБР. Адвокат Ігор Головань повідомив, що згадана ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Після цього була подана заява про її ліквідацію.

"Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно умов довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління "Рошеном", а податки з дивідендів сплачуються в Україні", - написав адвокат на своїй сторінці у Facebook.

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