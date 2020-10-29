 ДБР провела обшук у будинку, де мешкає ексміністр Володимир Омелян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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ДБР провела обшук у будинку, де мешкає ексміністр Володимир Омелян

Обшук було проведено за рішенням суду щодо колишніх власників будинку, де нині мешкає ексміністр Володимир Омелян з родиною. Жодних обвинувачень проти самого Омеляна не висунули, повідомив колишній урядовець.

Володимир Омелян

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян (архівне фото)

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) уранці в п'ятницю, 12 червня, прийшли з обшуком до колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це сам колишній урядовець повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР із обшуком. Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми наразі мешкаємо", - написав ексміністр.

Згодом в іншому дописі в соцмережі Facebook Омелян підтвердив, що обшук було проведено відповідно до рішення суду в рамках кримінального провадження щодо колишнього власника будинку, який його продав ще 2016 року.

"Формально жодних обвинувачень проти мене немає, нічого вилучено не було", - додав він.

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Справа про вбивство журналіста

Утім, у самому ДБР повідомили на запит інформагенції "Українські новини", що обшук було проведено в зв'язку зі справою про викрадення і вбивство у 2014 році журналіста Василя Сергієнка.

"Обшуки проведені під час досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцями проживання одного з народних депутатів минулих скликань, члена Партії регіонів", - сказав неназваний представник відомства журналістам.

Про якого саме ексдепутата Верховної Ради йдеться, він не уточнив. Водночас, за даними ЗМІ, раніше будинок належав колишньому народному депутату Геннадію Бобову.

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