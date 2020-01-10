ДБР закрило "справу по томос" проти Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) України закрило "справу по томос" проти колишнього президента України Петра Порошенка. Про це у п'ятницю, 31 серпня, повідомив його адвокат Ігор Головань.

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"Більше восьми місяців ДБР мало не в повному складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України, не виявили", - написав Головань у соцмережі Facebook.

Адвокат Порошенка зауважив, що виконуючий обов'язки директора ДБР Олександр Соколов нічого не сказав про те, хто нестиме відповідальність "за багатомісячне марнування державних ресурсів на "розслідування" явно порожньої справи".

Напередодні Олександр Соколов заявив на брифінгу, що ДБР у рамках досудових розслідувань не оспорювало та не перевіряло питання отримання Україною томосу про автокефалію.

Як пояснив очільник ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався колишній президент України Петро Порошенко, насправді стосувалося не томоса, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату. Воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і наразі закрито.

"Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає під статтю 161 Кримінального кодексу України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань", - зазначив Соколов, слова якого наводить пресслужба ДБР.

На його думку, скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату повинно розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства.

Нагадаємо, у червні Петро Порошенко розповів, що проти нього відкрили кримінальне провадження через розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томоса і створення Православної церкви України (ПЦУ).

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