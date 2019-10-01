ДБР відкрило провадження проти Юрія Луценка

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком. Справу відкрито за заявою голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, повідомила агенція "Українські новини" у вівторок, 1 жовтня, з посиланням на пресслужбу ДБР.

У своїй заяві Арахамія вказав, що Луценко, можливо, в змові з низкою колишніх депутатів Верховної Ради й іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.

Луценко відкинув ці обвинувачення. "Треба мати неабияку фантазію, аби обвинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто спитаю: Як взагалі можна бути акціонером нелегального казино???", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Колишній генпрокурор також наголосив, що звітував про всі свої доходи. "І так, я пройшов повну перевірку моєї декларації, всі мої доходи і видатки за період перебування у владі підтверджені", - додав Луценко.