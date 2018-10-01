Данія планує відмовитися від дизельних та бензинових двигунів з 2030 року
Уряд Данії має намір запровадити цілковиту заборону на продаж нових автівок з дизельним та бензиновим двигуном з 2030 року. Однак ці плани ще має затвердити парламент.
З 2030 року нові дизельні автомобілі в Данії не продаватимуться
Прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про плани уряду цілком заборонити продаж автомобілів, оснащених дизельним або бензиновим двигуном. Про це Расмуссен заявив у вівторок, 2 жовтня, під час виступу в данському парламенті в Копенгагені, передає агенція новин Reuters.
За словами очільника данського уряду, планується, щоб з 2030 року громадяни Данії не могли реєструвати нові транспортні засоби з бензиновими та дизельними двигунами. Дещо згодом, з 2035 року, хочуть заборонити й продаж автомобілів-гібридів, пояснив Расмуссен.
За задумом данського уряду, в майбутньому вулицями та дорогами Данії мають їздити лише електромобілі, або будь-які інші види машин, що мають нульові викиди шкідливих речовин у атмосферу, повідомляє агенція новин dpa. Наступного тижня уряд запропонує на розгляд парламенту відповідний проект законодавчих змін, пообіцяв Расмуссен. Попри рішучу налаштованість, Расмуссен визнав, що такі амбітні цілі нелегко досягти.
Таким чином Данія може приєднатися до інших країни Європи, котрі оголосили цілковиту заборону автомобілів з дизельними та бензиновими двигунами. Приміром, Норвегія заборонить продавати нові автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 2025 року. Бельгія збирається вдатися до аналогічної заборони з 2030 року, Франція - з 2040 року.
Як повідомлялося, у Німеччині з квітня цього року міста отримали право забороняти або обмежувати в'їзд в окремі міські райони автомобілів з дизельним двигуном.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
E-tron від Audi - надія баварського автовиробника
Вересень 2018 року став поворотним моментом для ринку електромобілів у ФРН. Насамперед завдяки презентації електричного позашляховика e-tron. Це - перша ластівка з родини Audi, обладнана винятково електродвигуном. Компанія-виробник запевняє, що e-tron - її перша "визріла" серійна модель електромобіля. Поставки першим покупцям розпочнуться наприкінці 2018 року, а замовити машину можна вже зараз.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Виклик Tesla
Презентація e-tron відбулася 17 вересня в США, що можна зрозуміти як готовність помірятися силами з американською компанією Tesla - світовим лідером у сегменті елітних електромобілів. За даними Audi, e-tron матиме запас ходу в 400 кілометрів, що можна порівняти з Model 3 від Tesla.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Ринок електрокарів зростає
Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Стратегічні прорахунки
Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Слабка присутність на ринку
Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Volkswagen задумав наступ
Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Електромобільність та культовий преміум-бренд
Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Daimler теж не хоче пасти задніх
Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Smart лише на електротязі
А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
BMW ґав не ловила
Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Opel теж має дещо в своєму арсеналі
Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
На ринку не лише визнані гравці
Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).
Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Deutsche Post бере справу в свої руки
2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.