Данія планує відмовитися від дизельних та бензинових двигунів з 2030 року

Прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про плани уряду цілком заборонити продаж автомобілів, оснащених дизельним або бензиновим двигуном. Про це Расмуссен заявив у вівторок, 2 жовтня, під час виступу в данському парламенті в Копенгагені, передає агенція новин Reuters.

За словами очільника данського уряду, планується, щоб з 2030 року громадяни Данії не могли реєструвати нові транспортні засоби з бензиновими та дизельними двигунами. Дещо згодом, з 2035 року, хочуть заборонити й продаж автомобілів-гібридів, пояснив Расмуссен.

За задумом данського уряду, в майбутньому вулицями та дорогами Данії мають їздити лише електромобілі, або будь-які інші види машин, що мають нульові викиди шкідливих речовин у атмосферу, повідомляє агенція новин dpa. Наступного тижня уряд запропонує на розгляд парламенту відповідний проект законодавчих змін, пообіцяв Расмуссен. Попри рішучу налаштованість, Расмуссен визнав, що такі амбітні цілі нелегко досягти.

Таким чином Данія може приєднатися до інших країни Європи, котрі оголосили цілковиту заборону автомобілів з дизельними та бензиновими двигунами. Приміром, Норвегія заборонить продавати нові автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 2025 року. Бельгія збирається вдатися до аналогічної заборони з 2030 року, Франція - з 2040 року.

Як повідомлялося, у Німеччині з квітня цього року міста отримали право забороняти або обмежувати в'їзд в окремі міські райони автомобілів з дизельним двигуном.

