Данилюк: Свідчення Цемаха стануть доказом проти РФ у справі MH17

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що затриманий Службою безпеки України (СБУ) екскомандир ППО Слов'янської бригади так званої "ДНР" Володимир Цемах володіє важливою інформацією про причетність Росії до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі.

Цемах "у інтерв’ю одному з сепаратистських ЗМІ відверто розповідає про катастрофу та навіть підтверджує, що ракету було випущено з ПЗРК "Бук", нагадав Данилюк у середу, 17 липня, у соціальній мережі Facebook.

"Цемах особисто знав усіх польових командирів бойовиків, був у курсі деталей операцій та переміщення зброї. Свідчення затриманого стануть ще одним доказом проти Росії та підконтрольних їй бойовиків", - підкреслив секретар РНБО.

СБУ засекретило провадження проти Цемаха

Тим часом Служба безпеки України засекретила кримінальне провадження щодо Володимира Цемаха. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит агенції "Українські новини". Раніше з відкритого доступу в Єдиному реєстрі судових рішень зникло рішення Шевченківського райсуду Києва від 28 червня 2019 року про обрання запобіжного заходу Цемаху.

Про причини таких дій СБУ не повідомила. Спецслужба також зазначила, що обставини кримінального провадження проти Цемаха "не підлягають розголошенню" і не повідомила, де саме і коли було затримано Цемаха і чи повідомлено йому про підозру.

Крім того, СБУ не відповіла, чи перевіряється Цемах на причетність до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі. Між тим представники так званої "ДНР", за даними "Інтерфакс", збираються 17 липня в Мінську на засіданні ТКГ поставити питання про долю Володимира Цемаха. Раніше у "ДНР" заявляли про викрадення Цемаха в зв'язку зі справою про катастрофу малазійського Boeing на Донбасі в 2014 році.