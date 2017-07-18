 Данилюк: Свідчення Цемаха стануть доказом проти РФ у справі MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Данилюк: Свідчення Цемаха стануть доказом проти РФ у справі MH17

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що затриманий спецслужбами бойовик "ДНР" Володимир Цемах має дані щодо причетності РФ до катастрофи MH17.

Секретар РНБО України Олександр Данилюк (архівне фото)

Секретар РНБО України Олександр Данилюк (архівне фото)

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що затриманий Службою безпеки України (СБУ) екскомандир ППО Слов'янської бригади так званої "ДНР" Володимир Цемах володіє важливою інформацією про причетність Росії до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі.

Цемах "у  інтерв’ю одному з сепаратистських ЗМІ відверто розповідає про катастрофу та навіть підтверджує, що ракету було випущено з ПЗРК "Бук", нагадав Данилюк у середу, 17 липня, у соціальній мережі Facebook.

"Цемах особисто знав усіх польових командирів бойовиків, був у курсі деталей операцій та переміщення зброї. Свідчення затриманого стануть ще одним доказом проти Росії та підконтрольних їй бойовиків", - підкреслив секретар РНБО.

DW.COM

На обвинувачених у справі про катастрофу літака Boeing в небі над Донбасом чекає суд, що відбудеться у березні 2020 року. У п'яту річницю трагедії рейсу MH17 DW зібрала основні факти і сценарії подальшого розвитку подій. (17.07.2019)

З нагоди п'ятої річниці катастрофи "Боїнга" рейсу MH17 ЄС опублікував заяву, в якій закликав Росію взяти на себе відповідальність та співпрацювати зі слідством. (16.07.2019)

Названо підозрюваних у причетності до збиття літака, що виконував рейс MH17. Кореспондент DW в Утрехті стежив за реакціями на цю подію, - у тому числі родичів загиблих. (19.06.2019)

СБУ засекретило провадження проти Цемаха

Тим часом Служба безпеки України засекретила кримінальне провадження щодо Володимира Цемаха. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит агенції "Українські новини". Раніше з відкритого доступу в Єдиному реєстрі судових рішень зникло рішення Шевченківського райсуду Києва від 28 червня 2019 року про обрання запобіжного заходу Цемаху.

Про причини таких дій СБУ не повідомила. Спецслужба також зазначила, що обставини кримінального провадження проти Цемаха "не підлягають розголошенню" і не повідомила, де саме і коли було затримано Цемаха і чи повідомлено йому про підозру.

Крім того, СБУ не відповіла, чи перевіряється Цемах на причетність до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі. Між тим представники так званої "ДНР", за даними "Інтерфакс", збираються 17 липня в Мінську на засіданні ТКГ поставити питання про долю Володимира Цемаха. Раніше у "ДНР" заявляли про викрадення Цемаха в зв'язку зі справою про катастрофу малазійського Boeing на Донбасі в 2014 році.

Дивитись відео 02:03

Катастрофа МН17: названі перші підозрювані у збитті "Боїнга" (19.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Катастрофа МН17: названі перші підозрювані у збитті "Боїнга" (19.06.2019)  

Також за темою

Gefängnis Symbolbild Kriminalität Terrorismus

Журналіст Станіслав Асєєв - заручник у полоні "ДНР" 18.07.2017

Журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, з початку червня перебуває у полоні "ДНР". DW з'ясувала, що відомо про нього та про його викрадення.

Ukraine Kriegsgefangene in Donezk

Війна на Донбасі: чому гальмується обмін полоненими? 18.07.2017

Останній масштабний обмін полоненими на Донбасі відбувся майже рік тому. Чому цей процес загальмувався? DW розбиралась у деталях.

Symbolbild Ostukraine Kriegsgefangener

Обмін полоненими на Донбасі: процес зрушив з мертвої точки? 31.07.2017

З початку року не було жодного обміну полоненими на Донбасі. Звільнення з полону судді Віталія Руденка та блогерки Людмили Сурженко дають надію на відновлення цього процесу.

Реклама

Докладно

Володимир Струк агітує на Луганщині на Побєді з Бойком

Як на Луганщині балотується людина, якій закидали сепаратизм

Чи може людина, якій закидали підтримку сепаратизму на Донбасі, балотуватись до ВР? Репортаж DW з Луганщини.  

Ігор Коломойський

Суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  