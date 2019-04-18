Данилюка призначено секретарем РНБО

Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк буде секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ підписав український президент.
Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Відповідний указ було оприлюднено на сайті українського президента у вівторок, 28 травня. До цього Данилюк був радником у команді Зеленського.
Із 17 липня 2014 року він був постійним представником президента України Петра Порошенка в українському уряді. З 25 вересня 2015 року - заступник глави адміністрації президента Порошенка.
У квітні 2016 року Олександра Данилюка призначили на посаду міністра фінансів України.
7 червня 2018 року Верховна Рада проголосувала за подання про звільнення Данилюка, підписане прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
До цього посаду секретаря РНБО обіймав Олександр Турчинов. 17 травня цього року він подав у відставку у зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного на той момент президента України Петра Порошенка. Він був призначений секретарем РНБО у січні 2015 року.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є президент України, він формує персональний склад ради.