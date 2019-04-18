Данилюка призначено секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Відповідний указ було оприлюднено на сайті українського президента у вівторок, 28 травня. До цього Данилюк був радником у команді Зеленського.

Із 17 липня 2014 року він був постійним представником президента України Петра Порошенка в українському уряді. З 25 вересня 2015 року - заступник глави адміністрації президента Порошенка.

У квітні 2016 року Олександра Данилюка призначили на посаду міністра фінансів України.

7 червня 2018 року Верховна Рада проголосувала за подання про звільнення Данилюка, підписане прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

До цього посаду секретаря РНБО обіймав Олександр Турчинов. 17 травня цього року він подав у відставку у зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного на той момент президента України Петра Порошенка. Він був призначений секретарем РНБО у січні 2015 року.

Головою Ради національної безпеки і оборони України є президент України, він формує персональний склад ради.