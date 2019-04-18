 Данилюка призначено секретарем РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Данилюка призначено секретарем РНБО

Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк буде секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ підписав український президент.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Відповідний указ було оприлюднено на сайті українського президента у вівторок, 28 травня. До цього Данилюк був радником у команді Зеленського.

DW.COM

Із 17 липня 2014 року він був постійним представником президента України Петра Порошенка в українському уряді. З 25 вересня 2015 року - заступник глави адміністрації президента Порошенка.

У квітні 2016 року Олександра Данилюка призначили на посаду міністра фінансів України. 

7 червня 2018 року Верховна Рада проголосувала за подання про звільнення Данилюка, підписане прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

До цього посаду секретаря РНБО обіймав Олександр Турчинов. 17 травня цього року він подав у відставку у зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного на той момент президента України Петра Порошенка. Він був призначений секретарем РНБО у січні 2015 року.

Головою Ради національної безпеки і оборони України є президент України, він формує персональний склад ради.

Дивитись відео 02:17

З чим радники Зеленського приїхали в Брюссель? (03.05.2019)

 

Аудіо й відео до теми

З чим радники Зеленського приїхали в Брюссель? (03.05.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat

Володимир Зеленський нарешті представив свою команду 18.04.2019

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський за три дні до другого туру виборів президента представив команду, з якою він "працюватиме надалі". Утім, чи обіймуть ці люди певні посади, він не сказав.

Wladimir Selenski

Команда Зеленського: хто всі ці люди? (відео) 18.04.2019

Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського ці люди опиняться у владі. Яка вона - команда Зе?

ЗеРадники: хто увійшов у команду Зеленського? (17.04.2019) 17.04.2019

Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Проте нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського частина з них перебереться до владних кабінетів. Хто ці люди?

Реклама

Докладно

Ігор Коломойський

Про що змовчав Коломойський, коли радив дефолт

Український олігарх Коломойський рекомендує Зеленському оголосити дефолт за боргами МВФ. До чого це може призвести?  

Євровалюта

Чим нові 100- й 200-єврокупюри відрізняються від попередніх

Планується запровадити в обіг три мільярди нових банкнот номіналом 100 й 200 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  