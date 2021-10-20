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Дамаск

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих 20.10.2021

В автобус із сирійськими військовослужбовцями заклали бомби. Унаслідок подвійного вибуху загинули щонайменше 14 осіб. Це наймасштабніша атака за останні роки.
Чи змінить Анкара свою політику щодо біженців та ЄС?

Чи змінить Анкара свою політику щодо біженців та ЄС? 25.09.2021

Раніше уряд Туреччини впустив на територію країни мільйони сирійців. Однак нині країна переживає економічну кризу, тож дедалі сильніше лунають голоси критиків такої політики уряду.

Четвертий термін для Башара Асада: правитель Сирії склав присягу

Четвертий термін для Башара Асада: правитель Сирії склав присягу 17.07.2021

Згідно з офіційними даними, Башар Асад набрав на виборах 95,1 відсотка голосів. Сирійська опозиція назвала вибори "фарсом". США та країни Європи також закликали не визнавати їхні результати.
Хімзброя у Сирії: чи зможе Німеччина звинуватити Асада у воєнних злочинах?

Хімзброя у Сирії: чи зможе Німеччина звинуватити Асада у воєнних злочинах? 27.11.2020

У ФРН з'ясовують причетність режиму Асада до застосування хімічної зброї у Сирії. DW отримала ексклюзивний доступ до конфіденційних документів цього важливого розслідування. Що у них?
Лісові пожежі у Сирії: евакуюють десятки тисяч людей

Лісові пожежі у Сирії: евакуюють десятки тисяч людей 13.10.2020

Десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки через нищівні лісові пожежі у Сирії. В ООН тим часом вказують на зростання кількості природних лих.
У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори

У Сирії втретє з початку війни відбуваються парламентські вибори 19.07.2020

На контрольованій Башаром Асадом території Сирії проводять вибори до парламенту. Вже втретє з початку війни в країні.
Сирія і коронавірус: коли ворог невидимий

Сирія і коронавірус: коли ворог невидимий 28.03.2020

Епідемія COVID-19 у виснаженій війною Сирії була б катастрофою. Троє людей з Ідлібу, де досі точаться бої, розповіли DW, як вони живуть із цією загрозою.
Путін і Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі

Путін і Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі 05.03.2020

Згідно з досягнутими у Москві домовленостями, режим припинення вогню в Ідлібі має набути чинності з 6 березня. Утім, Анкара залишила за собою право відповідати силою на удари військ Асада.
Ердоган заявив про обстріли багатьох об'єктів у Сирії, Дамаск заперечує

Ердоган заявив про обстріли багатьох об'єктів у Сирії, Дамаск заперечує 29.02.2020

Турецька армія знищила багато військових об'єктів у Сирії, у тому числі з хімічною зброєю, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Сирійський уряд стверджує, що ця заява вводить в оману.
Засідання Радбезу ООН: Анкара погрожує Дамаску через ситуацію в Ідлібі

Засідання Радбезу ООН: Анкара погрожує Дамаску через ситуацію в Ідлібі 29.02.2020

Туреччина готова "застосувати силу" в разі загрози для її безпекових інтересів, наголосив постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу під час засідання Ради Безпеки ООН.
Берлін звинуватив Дамаск та Москву у воєнних злочинах у Сирії

Берлін звинуватив Дамаск та Москву у воєнних злочинах у Сирії 27.02.2020

Замість того, щоб захищати мирне населення, військові сирійського уряду та Росії завдають удари по лікарнях та школах в Ідлібі, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази та Сирії

Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази та Сирії 24.02.2020

Ізраїльські винищувачі завдали авіаударів по цілях джихадистів на південь від Дамаска у Сирії та у Секторі Гази, заявили військові. До цього радикали у Сирії обстріляли Ізраїль.
Війна в Сирії: війська Асада взяли під контроль стратегічне шосе

Війна в Сирії: війська Асада взяли під контроль стратегічне шосе 11.02.2020

Сирійські урядові війська вперше з 2012 року повністю взяли під контроль стратегічне шосе Алеппо-Дамаск.
Військові РФ: Ізраїль ледь не підставив під вогонь цивільний літак у Сирії

Військові РФ: Ізраїль ледь не підставив під вогонь цивільний літак у Сирії 07.02.2020

Ізраїль під час авіаудару 6 лютого по передмістю Дамаска ледь не підставив під вогонь цивільний літак зі 172 пасажирами на борту, заявили в міністерстві оборони РФ.
Унаслідок авіаударів у Ідлібі загинули щонайменше 20 цивільних - спостерігачі

Унаслідок авіаударів у Ідлібі загинули щонайменше 20 цивільних - спостерігачі 07.12.2019

Серед жертв бомбардувань сирійської та російської авіації в провінції Ідліб - восьмеро дітей, кажуть у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
У провінції Ідліб поновилися криваві бої між військами Асада та ісламістами

У провінції Ідліб поновилися криваві бої між військами Асада та ісламістами 01.12.2019

Упродовж двох днів бойових дій у сирійській провінції Ідліб загинуло близько 70 людей, кажуть спостерігачі. Нинішні сутички стали найзапеклішими за останні кілька місяців.
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