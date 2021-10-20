Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази та Сирії

Ізраїльські винищувачі завдали авіаударів по цілях джихадистів на південь від Дамаска у Сирії та у Секторі Гази, заявили військові. До цього радикали у Сирії обстріляли Ізраїль.