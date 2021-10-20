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В автобус із сирійськими військовослужбовцями заклали бомби. Унаслідок подвійного вибуху загинули щонайменше 14 осіб. Це наймасштабніша атака за останні роки.
Раніше уряд Туреччини впустив на територію країни мільйони сирійців. Однак нині країна переживає економічну кризу, тож дедалі сильніше лунають голоси критиків такої політики уряду.
Згідно з офіційними даними, Башар Асад набрав на виборах 95,1 відсотка голосів. Сирійська опозиція назвала вибори "фарсом". США та країни Європи також закликали не визнавати їхні результати.
У ФРН з'ясовують причетність режиму Асада до застосування хімічної зброї у Сирії. DW отримала ексклюзивний доступ до конфіденційних документів цього важливого розслідування. Що у них?
Десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки через нищівні лісові пожежі у Сирії. В ООН тим часом вказують на зростання кількості природних лих.
На контрольованій Башаром Асадом території Сирії проводять вибори до парламенту. Вже втретє з початку війни в країні.
Епідемія COVID-19 у виснаженій війною Сирії була б катастрофою. Троє людей з Ідлібу, де досі точаться бої, розповіли DW, як вони живуть із цією загрозою.
Згідно з досягнутими у Москві домовленостями, режим припинення вогню в Ідлібі має набути чинності з 6 березня. Утім, Анкара залишила за собою право відповідати силою на удари військ Асада.
Турецька армія знищила багато військових об'єктів у Сирії, у тому числі з хімічною зброєю, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Сирійський уряд стверджує, що ця заява вводить в оману.
Туреччина готова "застосувати силу" в разі загрози для її безпекових інтересів, наголосив постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу під час засідання Ради Безпеки ООН.
Замість того, щоб захищати мирне населення, військові сирійського уряду та Росії завдають удари по лікарнях та школах в Ідлібі, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Ізраїльські винищувачі завдали авіаударів по цілях джихадистів на південь від Дамаска у Сирії та у Секторі Гази, заявили військові. До цього радикали у Сирії обстріляли Ізраїль.
Сирійські урядові війська вперше з 2012 року повністю взяли під контроль стратегічне шосе Алеппо-Дамаск.
Ізраїль під час авіаудару 6 лютого по передмістю Дамаска ледь не підставив під вогонь цивільний літак зі 172 пасажирами на борту, заявили в міністерстві оборони РФ.
Серед жертв бомбардувань сирійської та російської авіації в провінції Ідліб - восьмеро дітей, кажуть у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
Упродовж двох днів бойових дій у сирійській провінції Ідліб загинуло близько 70 людей, кажуть спостерігачі. Нинішні сутички стали найзапеклішими за останні кілька місяців.
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