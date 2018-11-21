 Дамаск звинуватив повстанців в обстрілі Алеппо хімзброєю, вони заперечують | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

Дамаск звинуватив повстанців в обстрілі Алеппо хімзброєю, вони заперечують

Сирійська влада повідомила про обстріл повстанцями підконтрольного уряду міста Алеппо снарядами з хлором. Про запах хлору в місті повідомляють також і спостерігачі, натомість повстанці заперечують свою причетність.

Постраждалий від хіматаки в Сирії

Державне сирійське агентство SANA розповсюдило знімки постраждалих в результаті хіматаки

Державне сирійське інформаційне агентство SANA повідомило про обстріл загонами повстанців підконтрольного уряду міста Алеппо снарядами з хлором. Згідно з даними офіційного Дамаска, у суботу, 24 листопада, бойові формування повстанців випустили по місту Алеппо близько 50 снарядів, що містили хлор.

Також повідомляється про щонайменше 50 цивільних осіб, котрих доставили до лікарні з симптомами отруєння хлором. Ще 21 мирний житель отримав унаслідок атаки поранення іншого характеру. Згодом про запах хлору в повітрі Алеппо в результаті обстрілів поінформували й представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) у розмові з журналістами агентства новин AP.

Росія теж звинувачує повстанців, а вони все заперечують

Місцева влада покладає відповідальність за скоєний обстріл на формування ісламістського угруповання "Джебхат ан-Нусра". Згодом про застосування повстанцями снарядів з хлором повідомили й в міністерстві оборони РФ, передає агенція новин "Інтерфакс".

Натомість представники сирійської опозиції запевнили, що їхні формування не мають на озброєнні бойових отруйних речовин та не причетні до обстрілів.

Нагадаємо, раніше сирійська опозиція, а також близька до неї організація "Білі шоломи", не раз звинувачували уряд у Дамаску в застосуванні хімічних речовин, зокрема хлору, проти загонів опозиції та цивільних осіб під час конфлікту в Сирії. У відповідь на такі повідомлення, США та їхні союзники завдавали ударів по позиціях сирійських урядових військ та по урядових об'єктах.

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