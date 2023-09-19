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Давид Форгольд

Давид Форгольд

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Пропустити розділ Давид Форгольд: вибрані публікації

Давид Форгольд: вибрані публікації

Стадіон "Фольспарк" до матчу Ліги чемпіонів довелося переобладнати відповідно до вимог УЄФА

"Шахтар": вдома у Гамбурзі

Цьогоріч "домашні" матчі футбольної Ліги чемпіонів "Шахтар" гратиме у Гамбурзі. Квитки на першу гру майже розкуплено.
Спорт19 вересня 2023 р.
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