 Гучний судовий процес у ФРН: колишній медбрат зізнався у вбивстві 100 пацієнтів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Гучний судовий процес у ФРН: колишній медбрат зізнався у вбивстві 100 пацієнтів

Колишній медбрат клінік в Дельменгорсті та Ольденбурзі, уже засуджений до довічного ув'язнення, зізнався у вбивстві ще 100 пацієнтів. Він вводив пацієнтам великі дози медикаментів і намагався їх "реанімувати".

Нільс Геґель під час судового засідання в Ольденбурзі

Нільс Геґель під час судового засідання в Ольденбурзі

Колишній медбрат двох клінік у німецьких містах Дельменгорст і Ольденбург Нільс Геґель (Niels Högel), уже засуджений до довічного ув'язнення, під час нового процесу зізнався у вбивстві ще 100 пацієнтів.

У перший день процесу в окружному суді Ольденбурга у вівторок, 30 жовтня, 41-річний чоловік визнав обвинувачення проти нього загалом, без посилання на кожен конкретний випадок. Засідання розпочалося із хвилини мовчання у пам'ять про жертв, повідомляє агенція dpa.

Геґеля звинувачують у тому, що він упродовж 2000-2005 років у клініках Дельменгорста та Ольденбурга вводив великі дози медикаментів пацієнтам відділення інтенсивної терапії. Це викликало в людей зупинку серця, порушення кровообігу та клінічну смерть. Медбрат намагався привести до тями "приспаних" пацієнтів, щоб створити собі образ "рятівника життів" серед колег. Повернути пацієнтів до життя йому не завжди вдавалося. Вік вбитих ним пацієнтів - від 34 до 96 років

DW.COM

Засуджений довічно медичний працівник, якого визнали винним у вбивстві шести пацієнтів, може бути причетний до смерті ще щонайменше 84 пацієнтів, стверджують слідчі. (28.08.2017)

Австрійські вчені дослідили кал восьми осіб з різних континентів, які пили воду з пластикових пляшок та вживали продукти з упаковок. (23.10.2018)

У 2015 році Геґеля засудили до довічного позбавлення волі - за вбивство шести пацієнтів відділення інтенсивної терапії у лікарні Дельменгорста. У серпні 2017 року слідчі заявили, що засуджений може бути причетний до загалом 90 передчасних смертей у клініках, а згодом прокуратура зазначила, що жертв може бути близько 100. Раніше екс-медбрат уже зізнавався, що відповідальний за смерть близько 30 осіб.

Оскільки Геґеля вже засудили до довічного ув'язнення, то після поточного процесу міру покарання йому не змінять, однак вирок може мати наслідки у разі, якщо б засуджений достроково вийшов на волю. Окрім того, родичі жертв наполягають, що для них важливим є встановлення істини.

Дивитись відео 04:40
Now live
04:40 хв

Донорство: чому хворі німці переселяються в Іспанію (10.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Донорство: чому хворі німці переселяються в Іспанію (10.10.2018)  

Також за темою

Вакцинація від грипу: усі радять, але мало хто робить щеплення? (15.10.2018) 15.10.2018

Щеплення від грипу радять робити як українське МОЗ, так і німецький Інститут Роберта Коха. Особливо людям, які мають хронічні хвороби, слабкий імунітет, старші за 60 років та вагітним жінкам. Утім в Україні минулої зими зробили щеплення менше 1% населення.

Cannabis-Legalisierung in Kanada

Легалізація марихуани: тепер і Канада 17.10.2018

З 17 жовтня в Канаді можна вільно продавати та купляти марихуану. Уряд в Оттаві вважає, що новий закон знищить тіньовий ринок канабісу та знизить споживання легких наркотиків серед підлітків.

Kurzsichtiger Hund mit Brille

Собака в окулярах: як тварин лікують від короткозорості 26.09.2018

На короткозорість страждають не лише люди, часом така проблема трапляється й серед тварин. І наскільки б це не видавалось дивним, але офтальмологи виписують спеціальні окуляри і домашнім улюбленцям.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель

Погляд з Брюсселя: Європа без Меркель можлива

У Євросоюзі поступовий відхід канцлерки ФРН Анґели Меркель від влади розглядають як шанс. 

Як в Україні заощадити на утепленні житла?

Утеплення житла: як і в кого отримати кредит? (відео)

Утеплюючи оселю, можна заощадити до 70%, якщо скористатись програмами підвищення енергоефективності. Ось як це працює. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  