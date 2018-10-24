Гучний судовий процес у ФРН: колишній медбрат зізнався у вбивстві 100 пацієнтів

Колишній медбрат двох клінік у німецьких містах Дельменгорст і Ольденбург Нільс Геґель (Niels Högel), уже засуджений до довічного ув'язнення, під час нового процесу зізнався у вбивстві ще 100 пацієнтів.

У перший день процесу в окружному суді Ольденбурга у вівторок, 30 жовтня, 41-річний чоловік визнав обвинувачення проти нього загалом, без посилання на кожен конкретний випадок. Засідання розпочалося із хвилини мовчання у пам'ять про жертв, повідомляє агенція dpa.

Геґеля звинувачують у тому, що він упродовж 2000-2005 років у клініках Дельменгорста та Ольденбурга вводив великі дози медикаментів пацієнтам відділення інтенсивної терапії. Це викликало в людей зупинку серця, порушення кровообігу та клінічну смерть. Медбрат намагався привести до тями "приспаних" пацієнтів, щоб створити собі образ "рятівника життів" серед колег. Повернути пацієнтів до життя йому не завжди вдавалося. Вік вбитих ним пацієнтів - від 34 до 96 років

У 2015 році Геґеля засудили до довічного позбавлення волі - за вбивство шести пацієнтів відділення інтенсивної терапії у лікарні Дельменгорста. У серпні 2017 року слідчі заявили, що засуджений може бути причетний до загалом 90 передчасних смертей у клініках, а згодом прокуратура зазначила, що жертв може бути близько 100. Раніше екс-медбрат уже зізнавався, що відповідальний за смерть близько 30 осіб.

Оскільки Геґеля вже засудили до довічного ув'язнення, то після поточного процесу міру покарання йому не змінять, однак вирок може мати наслідки у разі, якщо б засуджений достроково вийшов на волю. Окрім того, родичі жертв наполягають, що для них важливим є встановлення істини.