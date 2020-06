Гурт Тhe Rolling Stones погрожує Трампу судом

Легендарний британський рок-гурт Тhe Rolling Stones погрожує президенту США Дональду Трампу, що подасть на нього до суду за використання пісень гурту без дозволу на передвиборчих заходах. Про це в суботу, 27 червня, повідомило американське онлайн-видання Deadline з посиланням на музикантів.

"Тhe Rolling Stones вживає подальших кроків, щоб не дати йому (Дональду Трампу - Ред.) використовувати пісні гурту під час будь-яких його майбутніх заходів у рамках політичної кампанії (...) Якщо Трамп це проігнорує, він зіштовхнеться з позовом через порушення заборони на відтворення музики, дозволу на яку не було надано", - йдеться у заяві гурту, опублікованій виданням.

Представників штабу Трампа вже попередили, що несанкціоноване використання пісень буде порушенням її ліцензійної угоди. "Штаб Трампа має ліцензію для політичних організацій, яка дозволяє публічно програвати понад 15 мільйонів музичних творів з репертуару BMI (організація, яка опікується захистом прав у музичному бізнесі - Ред.), де б не відбувалися заходи у рамках кампанії", - зазначили у BMI. Утім, уточнили в організації, "є положення, що дозволяє BMI виключати музичні твори з ліцензії, якщо автор пісень виступає проти їхнього використання штабом. BMI отримала таке заперечення і надіслала листа, в якому повідомила штаб Трампа про те, що твори Тhe Rolling Stones були вилучені з ліцензії штабу, і поставила штаб до відома відома, що будь-яке подальше використання цих музичних композицій порушуватиме його ліцензійну угоду з BMI", - наголосили в організації.

Гурт Тhe Rolling Stones вимагав від Трампа не використовувати пісні гурту також під час його попередньої передвиборчої кампанії у 2016 році. Утім, у Трампа проігнорували заклик і продовжували використовувати пісні музикантів.

Хіт You Can’t Always Get What You Want гурту Тhe Rolling Stones можна було почути 20 червня на виступі Трампа у Талсі (штат Оклахома). Це був перший захід президента США за участі публіки з початку епідемії коронавірусу в США. Він запам'ятався ще тим, що на участь у ньому зареєструвалися понад мільйон осіб. Утім, сам захід пройшов за напівпорожніх трибун. Це сталося через противників Трампа, які закликали забронювати безкоштовні квитки на мітинг у Талсі і не приходити на нього. До цього заклику приєдналися фанати музичного жанру корейської музики K-pop та користувачі TikTok.