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Гумор

Катерина Бабкіна: Щоб ніхто ні на кого не наїжджав

Катерина Бабкіна: Щоб ніхто ні на кого не наїжджав 27.10.2021

"Гумор про це - переважно чорний. "Пішохід завжди правий, поки живий". "Моторолери смішно хрустять під колесами автівок". "Дай дорогу велосипедисту, він все одно довго не проживе", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Антисемітизм для початківців: яка мета цієї виставки в Берліні?

"Антисемітизм для початківців": яка мета цієї виставки в Берліні? 17.06.2021

Чи можна сміятися над антисемітизмом? Звичайно, можна, переконані організатори виставки в Музеї комунікацій у Берліні. Карикатури й сатиричні тексти висміюють прояви ненависті до євреїв і дають привід для роздумів.

Стереотипи про німців: пиво, пунктуальність, дірндль (09.04.2021) 09.04.2021

Які стереотипи існують у світі про Німеччину? Існує кілька типових кліше про німців. Скільки в них правди і звідки вони взялися? Дивіться у новому випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.

Анекдоти про сніг і зимові теорії змови з Німеччини

Анекдоти про сніг і зимові "теорії змови" з Німеччини 12.02.2021

Снігу в Німеччині багато не буває. Це зазвичай так. Але зараз у країні лютує "сибірський крижаний батіг".

Винахід проти коронавірусу: британець створив фіранку для обіймів (22.05.2020) 22.05.2020

Сумуючи за своєю бабусею, яку він не міг обійняти від початку карантину два місяці тому, британець створив спеціальну фіранку для обіймів. Дивіться, як це функціонує!
Очима карикатуриста: Повернення Саакашвілі в українську політику

Очима карикатуриста: Повернення Саакашвілі в українську політику 08.05.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Погляд Сергія Йолкіна на черговий похід експрезидента Грузії в українську владу.
Очима карикатуриста: Російська нафта для Білорусі - як Путін заманює Лукашенка

Очима карикатуриста: Російська нафта для Білорусі - як Путін заманює Лукашенка 03.01.2020

Росія припинила поставки нафти до Білорусі від початку 2020 року. Контракти на подальші поставки ще не укладені. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на новий раунд торгів Путіна й Лукашенка.

Схиблена на ялинках німецька парочка встановила світовий рекорд (13.12.2019) 13.12.2019

Можна прикрасити домівку різдвяною ялинкою, а можна… сотнями різдвяних ялинок. Схиблена на різдвяних прикрасах німецька парочка з Нижньої Саксонії встановила світовий рекорд - у їхній домівці нарахували 350 різдвяних красунь. І це ще не межа!

Чому в Росії вирізали жарт про Путіна із серіалу "Слуга народу" (12.12.2019) 12.12.2019

Серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі почали показувати в Росії, але через три серії зняли з ефіру. І навіть вирізали жарт про Путіна, який з 2015 року є у вільному доступі на Youtube. Чому так сталося?

Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019) 23.10.2019

Екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева впевнена, що випадами проти неї олігарх Ігор Коломойський прагне залякати й інших реформаторів у владі. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Квартальна сатира: до чого тут Ігор Коломойський?

"Квартальна" сатира: до чого тут Ігор Коломойський? 22.10.2019

Скандальна сатира студії "Квартал 95" про пожежу у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої спричинила хвилю дискусій в Україні про межі гумору та межі впливу олігарха Ігоря Коломойського на політичне життя країни.
Студія Квартал 95 стала на захист номера про Гонтареву

Студія "Квартал 95" стала на захист номера про Гонтареву 21.10.2019

У "Кварталі 95" стверджують, що їхній гумор є гострою політичною сатирою. Гендиректор хору імені Верьовки заявив, що йому соромно за участь колективу в номері про підпал будинку ексглави Нацбанку Гонтаревої.
Протести на місцевих виборах у РФ - Європа у фокусі (відео)

Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
Гумор та сатира на німецькій залізниці: кумедні оголошення співробітників Deutsche Bahn

Гумор та сатира на німецькій залізниці: кумедні оголошення співробітників Deutsche Bahn 17.06.2019

Чимало провідників та машиністів німецьких поїздів, а також співробітники вокзальних диспетчерських могли б сміливо йти працювати гумористами і сатириками.
З'їзд Слуги народу: гумор, селфі, перша сотня кандидатів і шаурма

З'їзд "Слуги народу": гумор, селфі, перша сотня кандидатів і шаурма 09.06.2019

Партія "Слуга народу" на з'їзді в Києві представила першу сотню кандидатів з виборчого списку. Серед них експерти, спортсмени, громадські діячі, блогери й артисти "95-го кварталу". Детальніше про з'їзд - в репортажі DW.
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