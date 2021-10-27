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Можна прикрасити домівку різдвяною ялинкою, а можна… сотнями різдвяних ялинок. Схиблена на різдвяних прикрасах німецька парочка з Нижньої Саксонії встановила світовий рекорд - у їхній домівці нарахували 350 різдвяних красунь. І це ще не межа!
Серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі почали показувати в Росії, але через три серії зняли з ефіру. І навіть вирізали жарт про Путіна, який з 2015 року є у вільному доступі на Youtube. Чому так сталося?
Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.