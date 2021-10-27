Чому в Росії вирізали жарт про Путіна із серіалу "Слуга народу" (12.12.2019)

Серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі почали показувати в Росії, але через три серії зняли з ефіру. І навіть вирізали жарт про Путіна, який з 2015 року є у вільному доступі на Youtube. Чому так сталося?