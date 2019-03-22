Губернатор Одещини Максим Степанов відмовився йти у відставку

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, якого президент Петро Порошенко звільнив своїм наказом, відмовився залишати свою посаду. Про це він заявив у понеділок, 8 березня. "Голова Одеської ОДА перед вами, він жодних заяв (про звільнення. - Ред.) не писав і не планує... Сьогодні, пару годин тому, на сайті президента України з'явився указ про моє звільнення з посади. Дуже дивний документ, який, на моє переконання і переконання юристів, ... не має нічого спільного з законодавством України. Він просто вийшов за (межі. - Ред.) повноважень президента, визначених Конституцією", - заявив Степанов, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що при складанні та оприлюдненні указу про його звільнення не було дотримано визначеної законодавством процедури. "Тому що повноваження президента визначено в Конституції. Там є чітко, що він може робити й чого не може робити, зокрема з головами обласних державних адміністрацій: призначати, може їх звільняти за поданням Кабінету Міністрів", - сказав він.

Степанов зазначив, що під час свого візиту до Одеси 5 квітня, Петро Порошенко запропонував йому написати заяву про звільнення за власним бажанням, від чого він відмовився.

Порошенко відсторонив Максима Степанова від посади своїм указом від 6 квітня. Причин відсторонення Степанова в документі не вказано. Як повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, уряд не ухвалював рішень щодо усунення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. "Уряд такого рішення не прийняв", - сказав він.

Максим Степанов був обраний головою Одеської обласної державної адміністрації конкурсною комісією з питань вищого корпусу державної служби 20 грудня 2016 року. На цій посаді він замінив Міхеіла Саакашвілі. До свого призначення губернатором Одещини Степанов був директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".