 Губернатор Одещини Максим Степанов відмовився йти у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

Губернатор Одещини Максим Степанов відмовився йти у відставку

Відсторонений голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов заявив, що його звільнення виходить за межі повноважень президента України, оскільки таке рішення може бути прийняте лише за поданням уряду.

Петро Порошенко та Максим Степанов (архівне фото)

Петро Порошенко та Максим Степанов (архівне фото)

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, якого президент Петро Порошенко звільнив своїм наказом, відмовився залишати свою посаду. Про це він заявив у понеділок, 8 березня. "Голова Одеської ОДА перед вами, він жодних заяв (про звільнення. - Ред.) не писав і не планує... Сьогодні, пару годин тому, на сайті президента України з'явився указ про моє звільнення з посади. Дуже дивний документ, який, на моє переконання і переконання юристів, ... не має нічого спільного з законодавством України. Він просто вийшов за (межі. - Ред.) повноважень президента, визначених Конституцією", - заявив Степанов, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що при складанні та оприлюдненні указу про його звільнення не було дотримано визначеної законодавством процедури. "Тому що повноваження президента визначено в Конституції. Там є чітко, що він може робити й чого не може робити, зокрема з головами обласних державних адміністрацій: призначати, може їх звільняти за поданням Кабінету Міністрів", - сказав він.

Степанов зазначив, що під час свого візиту до Одеси 5 квітня, Петро Порошенко запропонував йому написати заяву про звільнення за власним бажанням, від чого він відмовився.

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Порошенко відсторонив Максима Степанова від посади своїм указом від 6 квітня. Причин відсторонення Степанова в документі не вказано. Як повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, уряд не ухвалював рішень щодо усунення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. "Уряд такого рішення не прийняв", - сказав він.

Максим Степанов був обраний головою Одеської обласної державної адміністрації конкурсною комісією з питань вищого корпусу державної служби 20 грудня 2016 року. На цій посаді він замінив Міхеіла Саакашвілі. До свого призначення губернатором Одещини Степанов був директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів". 

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