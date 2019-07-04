 Гуайдо оголосив про нові переговори з режимом Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Новини

Гуайдо оголосив про нові переговори з режимом Мадуро

Нові переговори між представниками венесуельської опозиції та режиму Ніколаса Мадуро заплановані на цей тиждень на Барбадосі. Попередні зустрічі закінчилися безрезультатно.

Хуан Гуайдо під час святкування Дня незалежності Венесуели

Хуан Гуайдо під час святкування Дня незалежності Венесуели

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 7 липня, оголосив про відновлення переговорів з представниками глави країни Ніколаса Мадуро. Зустріч, на якій буде обговорюватися "вихід з диктатури" відбудеться на Барбадосі за посередництва Норвегії, повідомив він у Twitter.

"Ми візьмемо участь у зустрічі з представниками режиму, на якій шукатимемо вихід з диктатури. Нашою найбільшою мотивацією є покінчити зі стражданнями венесуельців", - йдеться у повідомленні офісу Гуайдо. Він продовжує наполягати на відставці Мадуро, формуванні перехідного уряду та проведенні чесних і прозорих виборів.

Як повідомили в міністерстві закордонних справ Норвегії, зустріч відбудеться цього тижня. Міністр зв'язку Венесуели Хорхе Родрігес також написав у Twitter про заплановану зустріч.

Тим часом Мадуро також заявив, що діалог з опозицією буде продовжений. Минулого тижня під час святкування Дня незалежності Венесуели він розповів про "хороші новини" щодо переговорів, передає агенція AFP.

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Із закликом до влади ООН звільнити всіх політв'язнів звернулася верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. У рамках свого візиту до Венесуели вона зустрілася в Каракасі з Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо. (22.06.2019)

Торік сили безпеки Венесуели вбили понад п'ять тисяч осіб під час "опору владі". Ще понад півтори тисячі були вбиті за перші 4,5 місяці 2019 року. (04.07.2019)

Попередні переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, що відбулися в Осло в кінці травня, завершилися безрезультатно. Раніше наприкінці червня після смерті затриманого венесуельською владою морського офіцера Гуайдо відмовився від подальших перемовин з урядом.

Як повідомлялося, від початку 2019 року в Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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