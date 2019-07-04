Гуайдо оголосив про нові переговори з режимом Мадуро

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 7 липня, оголосив про відновлення переговорів з представниками глави країни Ніколаса Мадуро. Зустріч, на якій буде обговорюватися "вихід з диктатури" відбудеться на Барбадосі за посередництва Норвегії, повідомив він у Twitter.
"Ми візьмемо участь у зустрічі з представниками режиму, на якій шукатимемо вихід з диктатури. Нашою найбільшою мотивацією є покінчити зі стражданнями венесуельців", - йдеться у повідомленні офісу Гуайдо. Він продовжує наполягати на відставці Мадуро, формуванні перехідного уряду та проведенні чесних і прозорих виборів.
Як повідомили в міністерстві закордонних справ Норвегії, зустріч відбудеться цього тижня. Міністр зв'язку Венесуели Хорхе Родрігес також написав у Twitter про заплановану зустріч.
Тим часом Мадуро також заявив, що діалог з опозицією буде продовжений. Минулого тижня під час святкування Дня незалежності Венесуели він розповів про "хороші новини" щодо переговорів, передає агенція AFP.
Попередні переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, що відбулися в Осло в кінці травня, завершилися безрезультатно. Раніше наприкінці червня після смерті затриманого венесуельською владою морського офіцера Гуайдо відмовився від подальших перемовин з урядом.
Як повідомлялося, від початку 2019 року в Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле