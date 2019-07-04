Гуайдо оголосив про нові переговори з режимом Мадуро

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 7 липня, оголосив про відновлення переговорів з представниками глави країни Ніколаса Мадуро. Зустріч, на якій буде обговорюватися "вихід з диктатури" відбудеться на Барбадосі за посередництва Норвегії, повідомив він у Twitter.

"Ми візьмемо участь у зустрічі з представниками режиму, на якій шукатимемо вихід з диктатури. Нашою найбільшою мотивацією є покінчити зі стражданнями венесуельців", - йдеться у повідомленні офісу Гуайдо. Він продовжує наполягати на відставці Мадуро, формуванні перехідного уряду та проведенні чесних і прозорих виборів.

Як повідомили в міністерстві закордонних справ Норвегії, зустріч відбудеться цього тижня. Міністр зв'язку Венесуели Хорхе Родрігес також написав у Twitter про заплановану зустріч.

Тим часом Мадуро також заявив, що діалог з опозицією буде продовжений. Минулого тижня під час святкування Дня незалежності Венесуели він розповів про "хороші новини" щодо переговорів, передає агенція AFP.

Попередні переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, що відбулися в Осло в кінці травня, завершилися безрезультатно. Раніше наприкінці червня після смерті затриманого венесуельською владою морського офіцера Гуайдо відмовився від подальших перемовин з урядом.

Як повідомлялося, від початку 2019 року в Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.