Гуайдо оголосив "останню фазу" повалення режиму Мадуро

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення голови держави Ніколаса Мадуро. Він заявив про це разом з опозиційним лідером Леопольдо Лопесом та представниками військових у вівторок, 30 квітня, у відео, розміщеному в Twitter.

"Народ Венесуели ініціював кінець узурпації, - зазначив Гуайдо. - Зараз я зустрічаюся з головними військовими підрозділами наших збройних сил, починаючи фінальну фазу Операції Свобода". Тимчасовий президент повідомив, що знаходиться на авіабазі Ла-Карлота в Каракасі і закликав своїх прихильників збиратися там.

Він наголосив, що його підтримують військові. "Сьогодні хоробрі солдати, хоробрі патріоти, хоробрі люди, які підтримують Конституцію, відповіли на наш заклик", - заявив Гуайдо. У свою чергу, Лопес, який перебував під домашнім арештом з липня 2017 року, сказав що він був звільнений військовими. Він закликав усіх венесуельців вийдуть на вулиці з мирним протестом.

Тим часом міністр оборони Венесуели Владімір Падріно заявив, що збройні сили залишаються вірними "законному уряду" Ніколаса Мадуро. Він заявив, що всі військові підрозділи по країні повідомили, що ситуація в їхніх казармах та на військових базах залишається нормальною.

Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що уряд протистоїть невеликій групі "військових зрадників", які прагнули підтримати переворот, передає агенція Reuters. Голова лояльної до Мадуро Національної конституційної асамблеї Венесуели Діосдадо Кабельйо закликав прихильників уряду прийти до президентського палацу, щоб захищати Мадуро.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших країн світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Китай, Куба та низка інших країн.