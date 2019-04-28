 Гуайдо оголосив ″останню фазу″ повалення режиму Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Гуайдо оголосив "останню фазу" повалення режиму Мадуро

Військові підтримують повалення голови Венесуели Ніколаса Мадуро, оголосив тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. Уряд заявляє, що армія залишається вірною Мадуро.

Хуан Гуайдо закликав свої прихильників до нових простестів

Хуан Гуайдо закликав свої прихильників до нових простестів

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення голови держави Ніколаса Мадуро. Він заявив про це разом з опозиційним лідером Леопольдо Лопесом та представниками військових у вівторок, 30 квітня, у відео, розміщеному в Twitter.

"Народ Венесуели ініціював кінець узурпації, - зазначив Гуайдо. - Зараз я зустрічаюся з головними військовими підрозділами наших збройних сил, починаючи фінальну фазу Операції Свобода". Тимчасовий президент повідомив, що знаходиться на авіабазі Ла-Карлота в Каракасі і закликав своїх прихильників збиратися там. 

Він наголосив, що його підтримують військові. "Сьогодні хоробрі солдати, хоробрі патріоти, хоробрі люди, які підтримують Конституцію, відповіли на наш заклик", - заявив Гуайдо. У свою чергу, Лопес, який перебував під домашнім арештом з липня 2017 року, сказав що він був звільнений військовими. Він закликав усіх венесуельців вийдуть на вулиці з мирним протестом.

Тим часом міністр оборони Венесуели Владімір Падріно заявив, що збройні сили залишаються вірними "законному уряду" Ніколаса Мадуро. Він заявив, що всі військові підрозділи по країні повідомили, що ситуація в їхніх казармах та на військових базах залишається нормальною.

DW.COM

Рішення про позбавлення лідера опозиції Хуана Гуайдо недоторканності ухвалили лояльна до глави Венесуели Ніколаса Мадуро Конституційна асамблея. Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом, загрожує затримання. (03.04.2019)

Тимчасовий президент Венесуели закликав співгромадян 1 травня взяти участь у масовій акції протесту проти політики Ніколаса Мадуро. (20.04.2019)

Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що уряд протистоїть невеликій групі "військових зрадників", які прагнули підтримати переворот, передає агенція Reuters. Голова лояльної до Мадуро Національної конституційної асамблеї Венесуели Діосдадо Кабельйо закликав прихильників уряду прийти до президентського палацу, щоб захищати Мадуро.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших країн світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Китай, Куба та низка інших країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Venezuela Demonstration Maduro Anhänger in Caracas

Венесуела вийшла з Організації американських держав 28.04.2019

Глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про вихід країни з Організації американських держав, а тимчасовий президент Хуан Гуайдо закликав військових виступити проти чинного режиму країни.

Venezuela Kundgebung und Protest von Juan Guaido in Caracas

Гуайдо закликає прихильників на "найбільший в історії Венесуели" марш 20.04.2019

Тимчасовий президент Венесуели закликав співгромадян 1 травня взяти участь у масовій акції протесту проти політики Ніколаса Мадуро.

Protest gegen Präsident Maduro in Caracas

Черговий "блекаут" викликав протести у Венесуелі 31.03.2019

У Венесуелі вже вчетверте за березень відключили електроенергію. У Каракасі відбулися сутички демонстрантів з поліцією.

Реклама

Докладно

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Утім, соціалісти разом з ймовірними партнерами з "Подемос" не здобувають більшості, необхідної для формування уряду.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  