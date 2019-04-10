Гуайдо закликає прихильників на "найбільший в історії Венесуели" марш

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав співгромадян 1 травня приєднатися до масової акції протесту проти глави південноамериканської країни Ніколаса Мадуро, інформує dpa. На виступі перед своїми прихильниками в Каракасі в п'ятницю, 19 квітня, 35-річний політик назвав запланований захід "найбільшим у історії маршем", учасники якого вимагатимуть "закінчення узурпації" Мадуро.

Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Гуманітарна катастрофа

За даними Організації Об'єднаних Націй, майже чверть з 30 мільйонів венесуельців потребують термінової допомоги. Близько 3,7 мільйона жителів країни виснажені внаслідок недостатнього харчування, не менше 22 відсотків дітей до 5 років страждають від хронічного недоїдання, йдеться в одному з недавніх звітів організації.

У квітні Ніколас Мадуро після численних відмов повідомив про готовність прийняти гуманітарну допомогу Міжнародного комітету Червоного Хреста. 16 квітня в аеропорту Каракаса приземлився літак з вантажем терміново необхідних медикаментів і медичних матеріалів. Гуайдо привітав доставку допомоги і закликав покласти край правлінню Мадуро, якого вважає винуватцем гуманітарної катастрофи в Венесуелі.