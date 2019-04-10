Гуайдо закликає прихильників на "найбільший в історії Венесуели" марш

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав співгромадян 1 травня приєднатися до масової акції протесту проти глави південноамериканської країни Ніколаса Мадуро, інформує dpa. На виступі перед своїми прихильниками в Каракасі в п'ятницю, 19 квітня, 35-річний політик назвав запланований захід "найбільшим у історії маршем", учасники якого вимагатимуть "закінчення узурпації" Мадуро.
Останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.
Гуманітарна катастрофа
За даними Організації Об'єднаних Націй, майже чверть з 30 мільйонів венесуельців потребують термінової допомоги. Близько 3,7 мільйона жителів країни виснажені внаслідок недостатнього харчування, не менше 22 відсотків дітей до 5 років страждають від хронічного недоїдання, йдеться в одному з недавніх звітів організації.
У квітні Ніколас Мадуро після численних відмов повідомив про готовність прийняти гуманітарну допомогу Міжнародного комітету Червоного Хреста. 16 квітня в аеропорту Каракаса приземлився літак з вантажем терміново необхідних медикаментів і медичних матеріалів. Гуайдо привітав доставку допомоги і закликав покласти край правлінню Мадуро, якого вважає винуватцем гуманітарної катастрофи в Венесуелі.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле