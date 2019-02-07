Група Bellingcat підтвердила повідомлення СБУ щодо паспортів найманців ПВК Вагнера

Раніше Служба безпеки України стверджувала, що "вагнеровці" отримують паспорти там же, де й агенти російських спецслужб. Тепер експерти Bellingcat знайшли цьому непрямі підтвердження.
Розслідувачі групи Bellingcat проаналізували дані Служби безпеки України та виявили, що найманці з російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера отримують паспорти в тому ж паспортному столі, що і співробітники Головного управління Генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ). Про це група Bellingcat повідомила у четвер, 7 лютого.
Ще 28 січня СБУ опублікувала списки з іменами, датами народження і номерами паспортів імовіріних найманців ПВК Вагнера. Тоді представники СБУ заявили на прес-конференції, що ці дані вдалося роздобути, отримавши списки пасажирів літаків міноборони РФ.
У всіх випадках паспорти видавало управління Федеральної міграційної служби РФ 770001, зазначили в СБУ. За інформацією Bellingcat, паспорти в цьому управлінні отримують або привілейовані особи за хабар, або представники силових органів.
Розслідувачі перевірили представлені номери паспортів за базою даних внутрішньоросійських авіарейсів. З 11 спроб їм "вдалося знайти сім імен зі списку СБУ" - або за номерами внутрішніх паспортів, або за відповідністю ПІБ і дати народження. Визначальним стало й те, що "для всіх сімох у записах про внутрішні авіаперельоти фігурувало одне і те ж місце призначення" - аеропорт Краснодара, нголошує Bellingcat.
"За активного схвалення державних органів"
У півгодини їзди від аеропорту розташований хутір Молькіно. За даними російських журналістів, біля нього розташована база підготовки співробітників ПВК "Вагнера".
За словами групи, виявлена інформація "непрямо підтверджує заяву СБУ", що "особи, встановлені на прес-конференції, мають стосунок до ПВК Вагнера. "Принаймні деякі співробітники цієї ПВК отримали паспорти в тому ж органі, що видає паспорти прикриття" агентам ГУ Генштабу ЗС Росії, зазначає Bellingcat. Подібна масова видача документів можлива лише "за активного схвалення державних органів", йдеться в розслідуванні.
Bellingcat вже неодноразово викривала твердження представників влади РФ як неправдиві, у тому числі й щодо випадку застосування отруйних речовин проти родини Скрипалів у Великобританії. Натомість у МЗС РФ ще в жовтні 2018 року звинуватили викривачів Bellingcat у тому, що вони є "псевдоЗМІ" і тісно співпрацюють з західними спецслужбами, нагадує інформагенція "Інтерфакс".
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