 Група Bellingcat підтвердила повідомлення СБУ щодо паспортів найманців ПВК Вагнера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

Група Bellingcat підтвердила повідомлення СБУ щодо паспортів найманців ПВК Вагнера

Раніше Служба безпеки України стверджувала, що "вагнеровці" отримують паспорти там же, де й агенти російських спецслужб. Тепер експерти Bellingcat знайшли цьому непрямі підтвердження.

Російські військові

Розслідувачі групи Bellingcat проаналізували дані Служби безпеки України та виявили, що найманці з російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера отримують паспорти в тому ж паспортному столі, що і співробітники Головного управління Генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ). Про це група Bellingcat повідомила у четвер, 7 лютого.

Ще 28 січня СБУ опублікувала списки з іменами, датами народження і номерами паспортів імовіріних найманців ПВК Вагнера. Тоді представники СБУ заявили на прес-конференції, що ці дані вдалося роздобути, отримавши списки пасажирів літаків міноборони РФ.

У всіх випадках паспорти видавало управління Федеральної міграційної служби РФ 770001, зазначили в СБУ. За інформацією Bellingcat, паспорти в цьому управлінні отримують або привілейовані особи за хабар, або представники силових органів.

Розслідувачі перевірили представлені номери паспортів за базою даних внутрішньоросійських авіарейсів. З 11 спроб їм "вдалося знайти сім імен зі списку СБУ" - або за номерами внутрішніх паспортів, або за відповідністю ПІБ і дати народження. Визначальним стало й те, що "для всіх сімох у записах про внутрішні авіаперельоти фігурувало одне і те ж місце призначення" - аеропорт Краснодара, нголошує Bellingcat.

"За активного схвалення державних органів"

У півгодини їзди від аеропорту розташований хутір Молькіно. За даними російських журналістів, біля нього розташована база підготовки співробітників ПВК "Вагнера".

За словами групи, виявлена ​​інформація "непрямо підтверджує заяву СБУ", що "особи, встановлені на прес-конференції, мають стосунок до ПВК Вагнера. "Принаймні деякі співробітники цієї ПВК отримали паспорти в тому ж органі, що видає паспорти прикриття" агентам ГУ Генштабу ЗС Росії, зазначає Bellingcat. Подібна масова видача документів можлива лише "за активного схвалення державних органів", йдеться в розслідуванні.

Bellingcat вже неодноразово викривала твердження представників влади РФ як неправдиві, у тому числі й щодо випадку застосування отруйних речовин проти родини Скрипалів у Великобританії. Натомість у МЗС РФ ще в жовтні 2018 року звинуватили викривачів Bellingcat у тому, що вони є "псевдоЗМІ" і тісно співпрацюють з західними спецслужбами, нагадує інформагенція "Інтерфакс".

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